مطالعات ریز پهنه بندی خطر زلزله در شهر کرج

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، مهرداد فیروزبخت ضمن بیان این مطلب افزود: این حوزه در حال حاضر در حال بررسی عقد قرار داد در ارتباط با مطالعات ریز پهنه بندی خطر زلزله و مخاطرات ژئوتکنیک لرزه ای در شهر کرج می باشد.

وی با تاکید بر توجه متولیان ساخت و ساز بر رعایت ایمنی عنوان کرد: میتوان با به کارگیری دانش فنی در تولیدات صنعت ساختمان و قرار گیری آن به نحو صحیح در زنجیره کارآمد این صنعت موجب کاهش خطرات این بخش مهم شد.

این مسئول اعمال نقشه های مربوط به ریز پهنه بندی خطر زلزله و مخاطرات ژئوتکنیک زلزله ای در نقشه ها، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی را امری مهم تلقی کرد و گفت: این اقدام با هدف ارتقاء استحکام ساختمانها و بنا اعم از مسکونی و غیر مسکونی صورت می پذیرد.

فیروزبخت تصریح کرد: از اهداف مهم شکل گیری این مطالعات حفظ حقوق و جان شهروندان کرجی است.

وی بهره گیری ار فناوری های نوین در بخش ساخت را از جمله راهکار های کاربردی برای خلق بناهای محکم و مقاوم بیان کرد و اظهارداشت: اجرایی شدن طرح ریز پهنه بندی خطر زلزله و مخاطرات ژئوتکنیک زلزله ای تاثیر مثبتی در کنترل خطرات احتمالی بخش ساخت و سازها دارد.

مدیر حوزه مدیریت طرحهای راهبردی و کاربردی شهرداری کرج تاکید کرد: اجرایی کردن طرح های تحقیقاتی به منظور استاندارسازی هر چه بیشتر بناها از اولویتهای این بخش است و مسئولان نیز اهتمام ویژه ای بر انجام آن دارند.