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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

مهلت ارسال آثار به کنگره شعر آیینی خراسان رضوی تمدید شد

مهلت ارسال آثار به کنگره شعر آیینی خراسان رضوی تمدید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی خراسان رضوی از تمدید مهلت ارسال آثار به این کنگره تا پنجم خرداد ماه خبر داد.

مصطفی جلیلیان مصلحی  در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آثار ارسالی به این دبیرخانه باید در محورهای درس ها، پیام ها و سیره زندگانی اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، آثار برکات و کرامات اهل بیت (ع) و مکتب عاشورا ولایت، بصیرت، عدالت طلبی، شعر انقلاب و جهاد اقتصادی باشد.

وی افزود: علاقمندان می توانند تا پنجم خرداد ماه آثار خود را به کانون های مداحان و شاعران مذهبی شهرستانها و دبیرخانه مرکزی واقع در سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ارسال کنند.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره شعر و نثر آیینی خراسان رضوی عنوان کرد: مجموعه آثاری که به دبیر خانه کنگره خواهد رسید در قالب مجموعه شعر منتشر می شود و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: در حاشیه برگزاری کنگره شعر و نثر آیینی خراسان رضوی 19 شب شعر در شهرستانهای استان برگزار می شود که 5 شب شعر آن در جمع شعرا و فرهیختگان مشهدی اجرا خواهد شد.

مصلحی بیان کرد: نوزدهم خرداد ماه اختتامیه کنگره برگزار و تا هفدهم خرداد داوری نهایی آثار رسیده به دبیرخانه کنگره انجام می شود.

کد مطلب 1316966

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