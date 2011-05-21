راه اندازی پرواز مستقیم ساری - بغداد از هفته جاری

اکبر سلطان پور دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این پرواز پنجشنبه هفته جاری از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری انجام می شود.

وی اظهار داشت: پروازهای مستقیم ساری به بغداد فعلا هفته ای دو پرواز خواهد بود که در صورت استقبال این تعداد در هفته افزایش می یابد.

مدیرکل هما در استانهای مازندران و گلستان با اشاره به اینکه پیش بینی می شود استقبال از پروازهای مستقیم ساری به بغداد افزایش یابد، تصریح کرد: مردم ولایتمدار مازندران عاشق اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند.

سلطان پور در ادامه با تاکید بر توسعه زیرساخت های ناوبری هوایی در فرودگاه ساری، یادآور شد: در صورت تقویت زیرساخت ها و حمایت های مسئولان استان، این هواپیمایی آمادگی انجام پروازهای بیشتر را در فرودگاههای مازندران دارد.

وی همچنین از برنامه های هما برای افزایش پرواز در فرودگاه های استان گلستان نیز خبر داد و گفت: در صدد هستیم تعداد پروازهای خارجی را در استانهای گلستان و مازندران افزایش دهیم.

این مسئول شرکت هما همچنین از احتمال ایجاد پرواز مستقیم ساری به تبریز و گرگان به کرمان در آینده ای نزدیک خبر داد.

سلطان پور افزود: مقدمات راه اندازی خطوط هوایی باری در فرودگاه ساری فراهم شده و به زودی از طریق هواپیمای ایرباس مرسولات 40 تنی مازندران را برای کشورهای هدف ارسال کنیم.

استانهای مازندران و گلستان دارای چهار فرودگاه در ساری، نوشهر، رامسر و گرگان است.