تامین مالی آزادراه قائمشهر - ساری

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع گره‌های ترافیکی و هوایی استان، اظهار کرد: خوشبختانه با رایزنی‌های مستمر و همکاری استاندار مازندران مقدمات تأمین اعتبار پروژه آزادراه قائمشهر به ساری فراهم شده است.

وی افزود: در نشست تخصصی بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی این محور راهبردی تأکید شد. مقرر است با تشکیل کارگروه‌های فنی، فرایند تأمین مالی نهایی شده و عملیات اجرایی این آزادراه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

بابایی کارنامی، این پروژه را برای کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی و تسهیل تردد شهروندان و مسافران حیاتی دانست و خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی شد.

توسعه فیزیکی فرودگاه دشت ناز

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس همچنین از خرید ۵۱ هکتار زمین در اطراف فرودگاه دشت ناز خبر داد و گفت: این اراضی با هدف توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی، ارتقای خدمات هوایی و آماده‌سازی برای نوسازی ناوگان هوایی استان تملک شده است.

بابایی کارنامی در پایان تأکید کرد: طرح توسعه فرودگاه دشت ناز در راستای تحقق مدنیت اقتصادی و پاسخ به صدای مردم برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل مازندران دنبال می‌شود.