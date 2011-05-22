به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه‌های رادیویی در سالروز آزاد سازی خرمشهر به بازخوانی دلاوری‌های رزمندگان اسلام می‌پردازند. حماسه آزاد سازی خرمشهر، که از ماندگارترین و غرورآفرین‌ترین خاطره‌های هشت سال دفاع مقدس است در شبکه‌های مختلف رادیویی بررسی می‌شود.

در این مناسبت رادیو در مجموع 1645دقیقه برنامه از شبکه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی پخش برنامه دارد. رادیو فرهنگ 125 دقیقه، رادیو ایران 225 دقیقه، رادیو معارف 45 دقیقه، رادیو گفتگو 185 دقیقه، رادیو پیام 20 دقیقه، رادیو قرآن 90 دقیقه، رادیو سلامت 10 دقیقه، رادیو صدای آشنا 25 دقیقه، رادیو جوان 85 دقیقه، رادیو تهران 90 دقیقه، رادیو البرز 180 دقیقه، اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا 310 دقیقه، مرکز هنرهای نمایشی رادیو 40 دقیقه، رادیو ورزش 110 دقیقه و رادیو اینترنتی ایران صدا 105 دقیقه برنامه پخش کرد.

