اولین "جایزه علیمحمدی " به یاسر عبدی اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جایزه علیمحمدی" توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی و با همکاری انجمن فیزیک ایران از سال 1390 به رساله های برتر دکترای فیزیک که در داخل کشور انجام شده باشد، اعطا می شود.

این جایزه به پاس خدمات علمی و دانشگاهی شهید دکتر مسعود علیمحمدی، استاد فقید دانشگاه تهران و اولین دانش آموخته دکترای داخل کشور که نقش موثری در زیرساخت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی داشته است و همچنین تلاش های وی برای برپایی تحصیلات تکمیلی در ایران نامگذاری شده است.

براین اساس اولین "جایزه علیمحمدی" در سال 90 به یاسرعبدی برای رساله دکتری با عنوان "بررسی تاثیر هیدروژن دهی بر رشد نانولوله های کربنی و استفاده از آنها در نانولیتوگرافی و حسگرها" اعطا شد.

یاسر عبدی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و رساله وی در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران زیرنظر و راهنمایی دکتر عزت الله ارضی، استاد پردیس علوم و دکتر سید شمس الدین مهاجرزاده، استاد پردیس فنی در سال 1388 به سرانجام رسید.

بدیع بودن کار تحقیقاتی، کمیت نتایج حاصل از رساله دکتری به دلیل چاپ 10 مقاله، کیفیت نتایج حاصل شده از رساله به دلیل چاپ در مجلات معتبر، نقش فعال شخص در گروه تحقیقاتی در دوره دکتری ، اهمیت موضوع تحقیقاتی در فیزیک روز دنیا و ثبت یک اختراع در سطح بین المللی از جمله دلایل انتخاب این رساله از سوی هیئت داوران عنوان شده است.

مراسم اعطای این جایزه همزمان با افتتاحیه "هجدهمین کنفرانس بهاره فیزیک" روز 28 اردیبهشت ماه 90 در پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار شد.