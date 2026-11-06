علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، سامانه بارشی از روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ فعالیت خود را در استان آغاز می‌کند و تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بارش شدید باران، رعدوبرق، بارش تگرگ در نقاط مستعد، وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش برف از مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گستره فعالیت سامانه بیان کرد: یاسوج، دنا، مارگون، کهگیلویه، لنده، بهمئی، باشت، چرام، گچساران ، امامزاده جعفر و لیشتر تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

کرمی با هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب ناگهانی گفت: طغیان رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر شهری و زیرگذرها، اختلال در تردد و احتمال تخریب پل‌ها و خسارت به جاده‌های روستایی از پیامدهای احتمالی بارش‌های شدید خواهد بود.

وی خسارت به محصولات کشاورزی، باغات، گلخانه‌ها و واحدهای دامداری، اختلال در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی و احتمال اختلال در پروازها و عملیات فرودگاهی را از دیگر مخاطرات این سامانه عنوان کرد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین نسبت به خطر برخورد صاعقه، آسیب به تجهیزات برقی و مخابراتی، سقوط درختان و شاخه‌ها، تخریب سازه‌های موقت و داربست‌ها و خسارت به شبکه انتقال و توزیع برق هشدار داد.

کرمی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر تصریح کرد: کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها، احتمال وقوع کولاک، افزایش خطر تصادفات و انسداد راه‌های مواصلاتی روستایی از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

وی از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید کرد و گفت: بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، لایروبی و پاک‌سازی آبراهه‌ها، ایمن‌سازی مسیرهای مواصلاتی و آمادگی برای امدادرسانی در مناطق در معرض خطر باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

کرمی همچنین به کشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران توصیه کرد تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات و تأسیسات خود در برابر بارش شدید و وزش باد اتخاذ کنند.

وی در پایان بر ضرورت حفاظت از تأسیسات زیربنایی، مدیریت بهینه مصرف انرژی به‌ویژه برق و گاز و رعایت توصیه‌های ایمنی برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.