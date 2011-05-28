رب گوجه فرنگی پالنده غیر استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس واحد نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در این زمینه گفت: این محصول فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد است و با کیفیتی پایین در شرایط بهداشتی نامناسب تولید می شود.

افشین زمانی در ادامه از توقیف خط تولید این محصول و ارجاع پرونده آن خبر داد و این اقدام را در راستای امر ارتقای کیفی دانست.

وی عنوان کرد: طبق قانون، این محصول مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولید و عرضه آن بدون رعایت قوانین استاندارد ممنوع و جرم محسوب می شود.

زمانی تاکید کرد: کنترلهای ادواری از مراکز تولید و سطح بازار باهدف شناسایی فرآورده های غیر استاندارد توسط بازرسان این اداره کل به طور مستمر همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: همچنین ضمن توقیف و جمع آوری محصولات نامرغوب با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان نام واحدهای تولیدی متخلف و غیر استاندارد نیز از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کرج قرار دارد.