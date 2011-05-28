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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

معاونان فرماندار همدان منصوب شدند

معاونان فرماندار همدان منصوب شدند

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان در احکام جداگانه ای معاونان فرماندار همدان را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری و محمدعلی محمدی به ترتیب به سمت معاون سیاسی و اجتماعی و معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری همدان منصوب شدند.

پیش از این انتصاب احسان قنبری معاون فرهنگی - اجتماعی شهردار همدان و محمد علی محمدی بخشدار مرکزی شهرستان همدان بود.

احسان قنبری پیش از قبول مسئولیت در شهرداری همدان، به عنوان بخشدار لالجین فعالیت داشت و در یکسال گذشته به عنوان معاون فرهنگی - اجتماعی شهردار همدان مشغول به خدمت بود.

محمدعلی محمدی نیز پیش از قبول مسئولیت در بخشداری همدان، ریاست اداره روابط عمومی استانداری همدان را بر عهده داشت.

با این انتصاب معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان که در چند ماه اخیر از طریق سرپرستی اداره می شد، مشخص شد.

کد مطلب 1322866

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