سامانه 1820 فعال شد/ ممنوعیت دریافت ودیعه ثبت نام از والدین تهرانی

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دریافت اجباری وجه از جمله ودیعه ثبت‌ نام در مدارس دولتی اظهار داشت: بنا به صراحت قانونی، گرفتن هرگونه وجه یا تعهد اخذ مبلغ در هنگام ثبت ‌نام در مدارس دولتی ممنوع است و والدین می توانند در صورت مشاهده تخلف، آن را به سامانه 1820 اطلاع دهند.

سیدعلی یزدیخواه افزود: مدارس "هیئت امنایی" نیز در فصل تابستان حق ایجاد تعهد برای اولیا یا گرفتن مبلغ را ندارند.

وی گفت: این مدارس باید برنامه‌های سال جدید را در جلسات هیئت امنا مطرح و مصوب کنند که از ابتدای مهرماه به بعد می ‌توانند هزینه‌های فوق ‌برنامه‌ها را از اولیای دانش‌آموزان اخذ کنند.

هرگونه اخذ وجه یا ایجاد تعهد در مدارس دولتی تخلف است

این مسئول با بیان اینکه هرگونه اخذ وجه یا ایجاد تعهد برای اولیای دانش‌آموزان در مدارس دولتی تخلف محسوب می‌شود، ادامه داد: سامانه 1820 آموزش و پرورش شهر تهران با 16 خط تلفن در طول ساعات اداری آماده پذیرش انتقادات و پیشنهادات شهروندان است و با تخلفات نیز بر اساس آئین‌ نامه تخلفات اداری به شدت برخورد خواهد شد.

شروع ثبت نام مدارس از اول تیرماه

وی با اشاره به اینکه ثبت نام مدارس از اول تیرماه آغاز می شود، بیان کرد: تیم‌های بازرسی ویژه‌ای در مناطق آموزش و پرورش تشکیل شده است و ثبت ‌نام در مدارس نیز فقط در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 13 صورت می‌ گیرد.

یزدیخواه ادامه داد: برای ثبت‌نام در مدارس دولتی "شرط معدل" مطرح نیست، اما ثبت‌ نام باید در محدوده مدارس صورت گیرد تا تراکم جمعیت دانش‌آموزان مدیریت شود.