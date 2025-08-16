دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام دانش آموزان ممنوع است

یوسف بهارلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شیوه‌نامه ثبت‌نام ابلاغی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد که دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان ممنوع بوده و فقط هزینه‌های قانونی شامل خرید کتاب‌های درسی و بیمه دانش‌آموزان مجاز به دریافت است.

بهارلو با بیان اینکه این موضوع به طور جدی به مدیران مدارس ابلاغ و نظارت مستمر بر آن انجام می‌شود، افزود: هیچ مدرسه‌ای حق ندارد ثبت‌نام دانش‌آموزان را منوط به پرداخت شهریه کند و این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: والدین محترم در صورت مواجهه با هرگونه درخواست غیرقانونی وجه هنگام ثبت‌نام، می‌توانند از طریق سامانه برخط آموزش و پرورش، سامانه ارزیابی عملکرد عدالت یا با اسکن کیوآرکد موجود در مدارس شکایت خود را ثبت کنند تا در کمترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران همچنین از انجام بازدیدهای دوره‌ای و نظارت‌های میدانی مستمر خبر داد و تصریح کرد: تدابیر لازم برای پایش و رصد دریافت وجوه غیرمجاز در زمان ثبت‌نام پیش‌بینی شده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بهارلو در پایان ضمن تأکید بر جدیت این موضوع اظهار داشت: ما منتظر وقوع تخلف نمی‌مانیم و با نظارت‌های سامانه‌ای و میدانی، به صورت مستمر این موضوع را کنترل می‌کنیم. والدین در صورت مشاهده هرگونه تخلف حتماً گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.