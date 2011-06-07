به گزارش خبرنگار مهر، وی یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی جودوی کشورمان بود که با دعوت مسئولان فدراسیون ششم اردیبهشت‌ماه به تهران آمد و بعد از دو هفته کار با تیم ملی و گفتگو با مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون جودو به ایتالیا بازگشت تا پس از انجام کارهای شخصی خود به تهران بازگردد.

جیرو بعد از کار با اردونشینان جودو، برای قبول هدایت تیم ملی ایران ابراز علاقه کرد و قبل از ترک تهران برنامه‌های تمرینی را برای ادامه کار تیم ملی در مدت غیبت خود در اختیار مدیر تیم‌های ملی و کادرفنی این تیم قرار داد.

وی بامداد چهارشنبه وارد تهران می‌شود تا به طور رسمی هدایت تیم ملی جودوی ایران را برعهده بگیرد. این مربی ایتالیایی دارنده دو مدال نقره و برنز المپیک آتلانتا و سیدنی است. او بعد از خداحافظی از دنیای قهرمانی به عنوان مربی به کادرفنی تیم ملی جودوی ایتالیا پیوست.

تیم ملی جودو خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی پاریس آماده می کند و قرار است "جیرو" تا المپیک 2012 لندن هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد. در صورت فراهم شدن شرایط، ملی پوشان جودو با مربیگری این مربی ایتالیایی به رقابت‌های بین المللی برزیل اعزام خواهد شد.