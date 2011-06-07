به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، دکتر داروغه‌زاده در این حکم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات امیرحسین علم‌الهدی در طول دوره مدیریت پیشین پردیس‌های سینمایی، خطاب به محمدعلی حجازی آورده است: شایسته است در تعاملی سازنده و پویا با هنرمندان و سینماگران کشور در پیشبرد اهداف عالیه فرهنگی هنری و بر اساس موازین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی گامی موثر بردارید.

محمدعلی حجازی که پیش از این مدیر روابط عمومی چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر بود، سابقه هفت سال فعالیت در صدا و سیما در پخش شبکه چهار ، اداره کل پخش شبکه اول و گروه اجتماعی شبکه اول سیما را دارد.

وی همچنین به عنوان دبیر شورای اکران سازمان سینمایی سوره، مدیر امور بین‌الملل معاونت سینمایی حوزه هنری و مدیر تولید موسسه تصویر شهر نیز فعالیت داشته است.