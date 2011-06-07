به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمود احمدی نژاد حاشیه هایی داشت که به برخی از آنان اشاره شده است:

- در این نشست خبری خبرنگار مهر نخستین خبرنگاری بود که برای پرسیدن سئوال در جایگاه قرار گرفت و سئوال خود را مطرح کرد.

- رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگار زن یک روزنامه اقتصادی که موضوعات مختلفی را در سئوال خود گنجانده بود گفت: شما سه چهار تا سئوال را یک سئوال کردید که این هم از زرنگی خانم هاست!

- احمدی نژاد در خصوص سئوالی درباره فشارها به ایران در موضوع هسته ای گفت: بچه که گریه می کند می‌پرسند چه می‌خواهی؟ می‌گوید ماشین، برایش ماشین می خرند باز گریه می کند برایش عروسک می خرند باز گریه می کند برایش دوچرخه می خرند اما بعد متوجه می شوند که هرچه می دهند بچه ساکت نمی شود این بچه می خواهد ونگ بزند حالا برخی هم می خواهند ونگ بزنند خب بزنند!

- مراد عنادی مجری مراسم بارها پشت میکروفون از خبرنگاران خواست تا پروتکل توافق شده را رعایت کنند.

- احمدی نژاد در این نشست در پاسخ به یکی از خبرنگاران که گویا روزنامه اش را به حضار داده بود گفت: در اینجا روزنامه هایشان را هم تبلیغ می کنند.

- خبرنگاری چینی که به زحمت فارسی سخن می گفت از رئیس جمهور سئوالی پرسید که وقتی احمدی نژاد در حال پاسخ دادن به او بود که به یکباره این خبرنگار به زبان فارسی و با صدای بلند گفت: فهمیدم!

- یکی از خبرنگاران درباره جن و جنگیر ها و کمک آنان به دولت! سئوال کرد که احمدی نژاد با خنده گفت : جن گیرها را که گرفتند! بگذارید کارمان را بکنیم. مگر سفینه به آسمان فرستادیم هم کار جنگیرها بود؟!

- خبرنگار آسوشیتدپرس درباره جریان انحرافی سئوالی را مطرح کرد که به یکباره مراد عنادی مجری برنامه پشت میکروفن گفت: آقای دکتر البته ایشان سئوالشان انحرافی است، چون قبلا گفته بودند موضوع سئوالشان سیاست خارجی است و حالا در مورد موضوعات داخلی می پرسند. رئیس جمهور هم به کنایه گفت: اشکالی ندارد ریشه این سوال هم خارجی است.

- خبرنگاری درباره معرفی وزیر ورزش و جوانان سئوالی را مطرح کرد که احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال گفت: بعد از اینکه نمایندگان از تعطیلات برگردند وزیر پیشنهادی معرفی می شود! این خبرنگار جویای نام وزیر شد که رئیس جمهور در پاسخ با خنده گفت: هفته آینده به محض اینکه مجلس از تعطیلات خارج شود نام وزیر را اعلام می کنم!

- هنگامی که یکی از خبرنگاران در حال سئوال از رئیس جمهور بود، احمدی نژاد همزمان برای یکی از حضار در جلسه دست تکان می داد و وقتی تعجب خبرنگار از این اقدام خود را مشاهده کرد خطاب به سئوال کننده گفت: گوشم با شماست، بفرمایید و سپس به دقت به سوال خبرنگار گوش داد.

- خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان هنگام طرح سئوال گفت: من می خوام از سهمیه جوان بودن استفاده کنم و دو سئوال بپرسم که احمدی نژاد در پاسخ گفت: "دو سئوال بپرسید من یکی را جواب می دهم" که این گفته خنده حاضران را در پی داشت. البته رئیس جمهور پس از طرح سئوال های این خبرنگار از وی بابت دو سئوال خوبش تشکر کرد و به هر دو پاسخ داد.

- احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی درباره بحرین به کنایه خطاب به برخی کشورهای عربی منطقه گفت: کسانی که درباره ایران حرف می زنند یک نگاه به نقشه بیندازند بعد حرف بزنند.

- احمدی نژاد هنگام طرح سئوال مردوخی، خبرنگار "آنا" لحظاتی مکث کرد و درباره وجه تسمیه این خبرگزاری سئوال کرد و وقتی در جریان قرار گرفت که این رسانه وابسته به دانشگاه آزاد است گفت: آنا به زبان ترکی به معنای مادر است، مردوخی هم فی البداهه در پاسخ گفت: آنا مادر همه خبرگزاری ها است! و احمدی نژاد هم بلافاصله به او جواب داد: البته مادری که متولد بچه اش است!

- بسیاری از خبرنگاران اصرار بر پرسیدن دو سئوال داشتند که احمدی نژاد اواسط نشست خبری خطاب به آنان گفت: من خواهش می کنم دیگر خواهش نکنید که دو سئوال بپرسید. رئیس جمهور یکی دو مرتبه خواستار خاتمه یافتن برنامه برای شرکت در جلسه بعدی اش شد.

-یکی از خبرنگاران که نامش در اواخر لیست قرار داشت، وقتی در جایگاه قرار گرفت گفت: آقای دکتر! برخی گفتند من جوان هستم دو سئوال دارم، برخی گفتند من پیشکسوتم دو سئوال دارم، برخی هم خارجی بودند دو سئوال پرسیدند اما من هرچه فکر کردم دیدم مزیتی ندارم اما باز هم می خواهم دو سئوال بپرسم که احمدی نژاد به او گفت: سئوال هایت را بپرس تا من فکر کنم ببینم مزیتی داری یا نه!

- مجری برنامه در بخش دیگری از این کنفرانس از رئیس جمهور خواست سرعت پرسش و پاسخ ها بالا برود تا همه فرصت طرح سئوال داشته باشند که احمدی نژاد هم خطاب به حاضران گفت: سرعت را بالا ببرید!

- خبرنگار یک رسانه ترکیه به زبان انگلیسی سئوالش را مطرح کرد که رئیس جمهور بعد از خاتمه یافتن سئوالش با خنده به او گفت: خب همان ترکی می پرسیدی بهتر متوجه می شدیم. از ترکیه آمده ای انگلیسی حرف میزنی؟! رئیس جمهور بعد از پایان پاسخش به سئوال این خبرنگار با گفتن عبارت ترکیه، "ساقول"،"ساقول" از او تشکر کرد.

- خبرنگار رویترز این سئوال را مطرح کرد "آیا 1+5 می تواند پیشنهادی به ایران ارائه بدهد که در ازای آن ایران غنی سازی اورانیوم را موقف کند؟" و احمدی نژاد این پاسخ را به او داد: "خیر"!

- خبرنگاری با اشاره به اظهارات پیشین احمدی نژاد مبنی بر اینکه قطار هسته ای ترمز ندارد درباره دستاورد های جدید هسته ای سئوال کرد که احمدی نژاد گفت: من دو چیز را گفته بودم یکی اینکه قطار هسته ای ترمز ندارد و دیگری اینکه دنده عقب هم ندارد. الان هم همان حرف را تکرار می کنم. اما خبرنگار اصرار کرد که خبری از دستاورد های جدید هسته ای بگیرد که رئیس جمهور ابتدا گفت :دستاوردهای هسته ای که هر روز اعلام می شود اما بلافاصله حرف خود را اصلاح کرد و گفت: هر چند وقت یکبار دستاورد های هسته ای اعلام می شود.

- در این نشست خبرنگار چینی پرسید: ممکن است رئیس جمهور روسیه برای افتتاح نیروگاه بوشهر به ایران بیاید که رئیس جمهور با خنده جواب داد: ممکن است. هرچیزی ممکن است.