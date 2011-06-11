به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صوفی معاون صدا بر ضرورت مهندسی و مدیریت پیام برای افزایش کیفیت برنامهها و پاسخگویی به ذائقه مخاطب تاکید کرد لازمه پاسخگویی به ذائقه مخاطب، تحقق مهندسی و مدیریت پیام را برنامهریزی، آیندهنگری و سیاستگذاری دانست و افزود: خوشبختانه در حال حاضر شبکههای مختلف رادیویی بیش از 750 عنوان برنامه را در شبانهروز، با بیش از 400 ساعت در طبقات، ساختارها و موضوعهای متفاوت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تفریحی و تولید و... پخش میکنند و در یک نگاه اجمالی میتوان به حجم گستردهای از فعالیت در رادیو پی برد که این
خود نشان از یک پشتوانه عظیم فکری به عنوان نهاد رسانه ای است.
وی توفیق در تدوین مناسب برنامهها را مستلزم مشارکت همه مسئولان و عوامل در تمامی بخشها دانست و گفت: بررسیها نشان داده است که یکی از دلایل اجرای موفق برنامهها در رادیو ، ایجاد روحیه مشارکت جویی افراد در تمامی حوزهها و استفاده از دیدگاهها، نظرها و ایده های همه عوامل برنامهها است، به عبارتی همه همکاران باید در تدوین و اجرای برنامه ها مشارکت و احساس مسئولیت داشته باشند که این امر به افزایش و رضایت مندی مخاطب کمک میکند.
معاون صدا، پاسخگویی به نیاز مخاطب را پاسخگویی هوشمندانه و مسئولانه دانست و اظهار داشت: برنامهریزی در رادیو باید آیندهنگر و مدبرانه باشد و خوشبختانه نظم، جدیت و دقت در کار در رسانه رادیو در شرایط مناسبی است و رضایت مندی را
در پی دارد.
وی سال 1390 را سال توجه بیشتر به ذائقه و سلیقه مخاطب ذیل چهار محور دین، اخلاق، امید و آگاهی عنوان کرد و گفت: برای پاسخ به نیاز و سلیقه مخاطب، برنامهها باید از کیفیت مناسب برخوردار و مشحون از حضور بانشاط مخاطب باشند، برنامهسازان باید از هر فرصتی برای حضور مخاطب در برنامهها استفاده کنند، برنامهسازی در خارج از استودیو، دعوت مخاطب به برنامهها در داخل استودیو، استفاده از نظرهای مخاطبان و پیامکهای آنها باید در دستور کار برنامهسازان قرار گیرد.
صوفی استفاده از دستورالعملهای برنامهریزی را عامل مهم ایجاد درک و فهم مشترک و هماهنگی در تولید و پخش برنامهها دانست و گفت: شاخص ، ملاک و میزان ارزیابی های برنامهها در مناسبتهای مختلف، دستورالعملهایی است که با نام راهنمای برنامهسازی تدوین شده است و تمامی برنامهها باید بر اساس این دستورالعملها مورد ارزیابی قرار گیرند.
معاون صدا افزود: یک برنامهساز حرفهای باید همواره احوال خود و دیگران را رصد کرده و در یک مسیر رقابتی، مسیر رشد و تعالی را طی کند که این امر مستلزم مطالعه بیشتر و داشتن نگاهی منتقدانه به برنامههاست.
وی با اشاره به اینکه در سال 1390 کمیتههای ارزیابی برای افزایش برآورد نقش دارند، گفت: در سال جاری ارزیابیها در افزایش برآورد دخالت دارند، نویسندگی در برنامههای رادیویی بیش از گذشته محور توجه قرار میگیرد و باید بیش از پیش برای بهبود و ارتقای کیفیت برنامه ها و حرکت بر مدار برنامه عمل کرد.
در بخشی از این مراسم علی صادق مقدسی مدیرکل طرح، برنامه و نظارت نیز به ارائه نکاتی در خصوص تشکیل کارگروه ارتقای کیفی برنامههای رادیویی و ویژگیهای متعدد مسابقات و ارزیابیها در این خصوص پرداخت و گفت: در سالهای اخیر حرکت هدفمند و با سرعتی در خصوص ارتقای کیفی برنامهها در شبکههای رادیویی صورت گرفته و ارزیابیها در این خصوص در حال اجراست، کار گروه ارتقاء کیفی برنامه های رادیو با حضور صاحبنظران، پیشکسوتان و برنامهسازان مجرب رادیو تشکیل شد و مسابقات، ارزیابیها و داوریهای ویژهای به منظور ارتقای کیفیت برنامهها صورت گرفت که تأثیرات آن نیز بر کسی پوشیده نیست.
وی کاهش گزارشهای نظارتی بویژه در حوزه محتوا و افزایش دقت برنامهسازی را به عنوان بخشی از نتایج برگزیده این ارزیابیهای درون و برون شبکهای تلقی کرد.
مدیرکل طرح و برنامه و نظارت همچنین در خصوص حجم ارزیابی های انجام شده، اظهار داشت: مجموع برنامههایی که از معاونت صدا برای ارزیابی دریافت شد، قریب به 305 عنوان بوده و ارزیابی ها به شکلی کاربردی و با دقت بیشتری برگزار شد. امید است که ادامه و استمرار این حرکت، گامی مهم در جهت کیفیسازی برنامهها و جذب مخاطبان بیشتر باشد.
در پایان این مراسم به برنامهسازان و مدیران برنامهساز منتخب هدایایی به رسم یادبود اهدا شد. اسامی برگزیدگان برنامههای منتخب بشرح زیر است: برنامه های صبحگاهی سال 1389: شایسته جعفریان تهیهکننده، سردبیر و نویسنده رادیو فرهنگ، مصطفی فرزین صدابردار رادیو فرهنگ، دلارام شکوهی مجری شبکه فرهنگ، اختر زورقچیان مجری شبکه ورزش، خسرو والی زاده کارشناس شبکه ورزش، مصطفی فرهنگی تهیه کننده رادیو البرز، گیتی محمدی گزارشگر رادیو البرز، فاطمه بابایی و حمید محمدی مجری رادیو البرز، الهام شوقی مجری رادیو تهران، حسین راستکار صدابردار رادیو ورزش و سارا تهرانی صدابردار رادیو جوان.
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