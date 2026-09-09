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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی: هیچ پروازی به‌دلیل تحریم‌ها لغو نشده است

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی: هیچ پروازی به‌دلیل تحریم‌ها لغو نشده است

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی گفت: تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های هواپیمایی یا کشورهای طرف پرواز، به دلیل تحریم‌ها درخواستی برای لغو پروازها نداشته‌اند و پروازها همچنان طبق برنامه در حال انجام است.

رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت پروازها پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی اظهار کرد: تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های هواپیمایی یا کشورهای طرف پرواز، مکاتبه یا تماسی درباره لغو پروازها نداشته‌اند.

وی افزود: تاکنون هیچ درخواستی برای کنسلی پروازها ارائه نشده و در حال حاضر موردی از لغو پرواز به دلیل این تحریم‌ها نداریم.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) درباره مسیرهای پروازی نیز گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی مسیر پروازی داریم و بیش از ۴۰ مسیر به مقاصد مختلف برقرار است؛ در حال حاضر به کشورهای همسایه، هند، چین، تایلند، کشورهای حوزه CIS و قفقاز مسیر پروازی داریم و همچنان نیز برقرار هستند.

کاشف‌آذر در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروازها در مسیرهای موجود طبق برنامه در حال انجام است و تاکنون موردی از توقف پروازها به دلیل تحریم‌های جدید اعلام نشده است.

کد مطلب 6942315
زهره آقاجانی

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