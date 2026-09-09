رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت پروازها پس از اعمال تحریمهای آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی اظهار کرد: تاکنون هیچیک از شرکتهای هواپیمایی یا کشورهای طرف پرواز، مکاتبه یا تماسی درباره لغو پروازها نداشتهاند.
وی افزود: تاکنون هیچ درخواستی برای کنسلی پروازها ارائه نشده و در حال حاضر موردی از لغو پرواز به دلیل این تحریمها نداریم.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) درباره مسیرهای پروازی نیز گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی مسیر پروازی داریم و بیش از ۴۰ مسیر به مقاصد مختلف برقرار است؛ در حال حاضر به کشورهای همسایه، هند، چین، تایلند، کشورهای حوزه CIS و قفقاز مسیر پروازی داریم و همچنان نیز برقرار هستند.
کاشفآذر در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروازها در مسیرهای موجود طبق برنامه در حال انجام است و تاکنون موردی از توقف پروازها به دلیل تحریمهای جدید اعلام نشده است.
نظر شما