اصفهان رتبه نخست ضریب نفوذ تلفن همراه کشور را دارد

سید فاضل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان فعلی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور، افزود: ضریب نفوذ کنونی تلفن همراه در کشور 42.8 درصد برآورد شده که این میزان در استان اصفهان به 70 درصد می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ تلفن همراه در استان اصفهان با این رقم در سطح بین‌المللی برابری می‌کند، اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان نیز 70 درصد برآورد شده که با استان اصفهان برابر است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان همچنین به تعداد شماره‌های موجود همراه اول در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: هم‌اکنون 37 میلیون شماره همراه اول در سطح کشور وجود دارد که از این میزان سه میلیون و 400 هزار شماره در سطح استان اصفهان فعال است.

وی با اشاره به میزان پوشش‌دهی و خدمات رسانی شبکه همراه اول به سراسر استان اصفهان، تصریح کرد: برآوردهای به عمل آمده نشان می‌دهد که هم‌اکنون تمامی نقاط استان اصفهان زیر پوشش خدمات تلفن همراه قرار دارند و هیچ‌ نقطه‌ای در سطح این استان فاقد ارتباط نیست.

زمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعداد درگاه‌های موجود اینترنت پر سرعت در سطح استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: هم‌اکنون 60 هزار درگاه اینترنت پرسرعت در سطح استان اصفهان موجود است اما این میزان در ماه‌های آینده افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی اضافه کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، تعداد درگاه‌های اینترنت پر سرعت سطح استان اصفهان طی ماه‌های آینده به 200 هزار درگاه برسد تا خدمات‌رسانی مطلوبی به متقاضیان اینترنت پر سرعت در سطح استان انجام شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با تاکید بر اینکه لازم است استفاده از اینترنت پر سرعت در سطح استان و جامعه افزایش یابد، گفت: هم‌اکنون نیاز جامعه به سمتی رفته که باید میزان استفاده از اینترنت پر سرعت افزایش یابد اما متاسفانه موفق به ارائه خدمات اینترنت پر سرعت به صورت استاندارد نشده‌ایم.