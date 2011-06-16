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۲۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

کاخکی:

سامانه جامع نوین گمرکی در تمام گمرکات پیاده سازی می شود

سامانه جامع نوین گمرکی در تمام گمرکات پیاده سازی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و و بهبود سیستم گمرک ایران گفت: سامانه جامع نوین گمرکی به صورت پایلوت در گمرک بوشهر راه اندازی و در آینده در سراسر گمرکات کشور پیاده سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاخکی صبح پنجشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: با همکاری کارشناسان گمرک بوشهر و کارشناسان فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع نوین گمرک بوشهر راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه شاهد تسریع در فعالیتهای گمرکی خواهیم بود، گفت: با راه اندازی این سامانه تشریفات گمرکی که در گذشته به صورت دستی صورت می گرفت، مکانیزه شده است.

استاندار بوشهر نیز با تقدیر از عملکرد ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر، گفت: مجموعه مدیریتی ارشد استان حامی و پشتیبان ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان بوشهر هستند.

محمدحسین جهانبخش با بیان اینکه ته لنجی یک زخم بزرگ بر پیکره نظام است، اظهار داشت: ما خواستار لغو کامل ته لنجی نیستیم آنچه ما دنبال می کنیم این است که ته لنجی بر اساس قانون وارد شود.

وی اظهار داشت: بر اساس تصمیم گرفته شده سال آینده میزان کالای ته لنجی بر اساس میزان که دولت اعلام می کند، خواهد بود.

کد مطلب 1336828

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