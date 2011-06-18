3 کشاورز بوشهری نمونه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله احمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ابراهیم آسیایی فرد به عنوان کشاورز نمونه محصولات گلخانه ای از بخش کاکی شهرستان دشتی، ابراهیم درویشی به عنوان صیاد نمونه میگو از بندر رستمی شهرستان تنگستان در سطح ملی انتخاب شده اند .

وی افزود: همچنین آرزو دهقانی به عنوان مددکار ترویجی برتر زن از روستای برمک شهرستان دشتستان حائز مقام برتر شد .

وی دلایل موفقیت آنان را ارتباط با مراکزترویجی - آموزشی، تشویق کشاورزان و روستائیان به مشارکت در مسائل مختلف روستا، ارتباط با کارشناسان تحقیق، اجرا و رعایت کلیه نکات مهم در بهبود شرایط کاری با توجه به تجربه خود و علاقه به پیشرفت در زمینه حرفه کشاورزی و تولید بالا در واحد سطح عنوان کرد .

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: از 40 نفر برگزیده کل کشور سه نفر از استان بوشهر بوده است.