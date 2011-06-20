شهرداریها به گلزار های شهدا توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه ساماندهی گلزار شهدا خواستار تسریع در ارائه خدمات در خصوص ساماندهی گلزار شهدا، نمادها و اجرای یادمانها شد و گفت: ما هرچه داریم از خون شهدا و برکت حضور ایثارگران است.

وی اظهار داشت: باید از ظرفیتها و پتانسیل های استان به خصوص شهدا فوتبال چوار که تنها یکبار در طول جنگ اتفاق افتاد و از یادواره شهید علی جرایه به عنوان کم سن و سال ترین نوجوان دوران دفاع مقدس برای تثبیت مظلومیت استان و ارائه خدمات مطلوب به شهدا و ایثارگران تلاش کرد.

این مسئول افزود: شهرداریها و دهیاران در کل استان به گلزارهای شهدا توجه ویژه داشته باشند چون هر روز مورد بازدید عموم قرار می گیرند و بعنوان یک کار خوب پایدار خواهد ماند.

وی ضمن دعوت از بنیاد شهید و اوقاف و امور خیریه بعنوان اعضا اصلی در طرح مشاورین ساخت شهر فرهنگی - اسلامی صالحیه گفت: جهت ساماندهی گلزار شهدا حداکثر تا یکماه آینده جلسه ای بین این دو جهت دستیابی به تفاهمنامه و نقاط مشترک برگزار شود و سایر دستگاه ها نیز برنامه ریزی های لازم را انجام دهند تا درجلسه آینده مطرح شود.

کرمی در پایان با بیان اینکه در ارائه خدمات به ایثارگران نباید کوتاهی شود، افزود: در خصوص واگذاری انشعابات به ایثارگران همه دستگاه های مرتبط مثل سال قبل عمل کنند.