کاهش ۵۳ درصدی قطعی برق در تابستان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مقیمزاده گفت: شرکت توانیر هر ساله پیش از ورود به فصل پیک تابستان، برنامهریزی مشخصی برای دو حوزه اصلی تولید و تعمیر و نگهداری تجهیزات انجام میدهد و در قالب همین برنامه، ۱۴ مگاپروژه در بخشهای مختلف تعریف شده بود.
به گفته این مقام مسئول، در بخش تولید نزدیک به ۵۸۱۵ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در ۵۳۱ ساختگاه برنامهریزی شده بود که خوشبختانه درصد بالایی از آن به بهرهبرداری رسیده است. در بخش نیروگاههای حرارتی نیز حدود ۳۳۷۲ مگاوات در ۲۵ ساختگاه مدنظر بوده است. علاوه بر این، با بهرهگیری از توان فنی و مهندسی همکاران در واحدهای نیروگاهی حرارتی، ظرفیت سه واحد نیروگاهی نیز حدود ۱۰۸ مگاوات افزایش یافته است.
بر اساس اعلام توانیر، مقیمزاده به نکته مهمی در خصوص کیفیت واحدهای جدید نیز اشاره کرد و گفت بیشتر واحدهایی که سال گذشته وارد مدار شدند، از نوع واحدهای بخاری با راندمان بالا برای سیکلهای ترکیبی بودند که همین موضوع باعث افزایش راندمان کلی شبکه برق کشور شده است.
او در ادامه به طرحهای حوزه انتقال و توزیع پرداخت و گفت: در مجموع ۱۶۴ پروژه در این حوزه تعریف شده بود که از این میان، ۸۲ طرح مربوط به ایستگاههای انتقال فوق و توزیع بوده و هدف از اجرای آنها، تأمین حدود ۱۲ هزار مگاولتآمپر ظرفیت ترانسفورماتورهای تأمینکننده بار مشترکان بوده است. همچنین ۶۷ طرح خط انتقال نیز در برنامه بود که مجموع طول آنها نزدیک به ۲۳۸۰ کیلومتر خط در سطح انتقال فوق و توزیع را شامل میشد.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با اشاره به میزان پیشرفت این طرحها گفت: تاکنون نزدیک به ۱۴۵۰ پروژه با ارزشی حدود ۸۶.۸ هزار میلیارد تومان برنامهریزی و اجرایی شده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات به معنای کاهش قطعی برق و بهبود کیفیت شبکه در تابستان پیش رو خواهد بود، تأکید کرد که نتیجه این برنامهها همین حالا هم قابل مشاهده است. به گفته او، در تابستان سال گذشته با توجه به پیک مصرف رخداده و اقدامات انجامشده، محدودیتهای اعمالی نسبت به سال ماقبل آن حدود ۵۳ درصد کاهش یافت.
او افزود: سال گذشته در بخش خانگی، به دلیل برخی محدودیتهای تولید، مدت زمان خاموشیها بیشتر بود، اما با اقدامات مؤثری که امسال در بخش تولید و همچنین رفع برخی محدودیتها انجام شده، میزان قطعی به مشترکان به حداقل ممکن رسیده است.
مقیمزاده در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند توسط سایر معاونتهای مربوطه، گفت: هدف نهایی این است که در تابستان آینده، پرونده قطعی برق بهطور کامل بسته شود؛ هدفی که به گفته او دشوار اما دستیافتنی است
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