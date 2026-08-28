BYD دوباره تسلا را در بازار خودروهای برقی پشت سر گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، BYD در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ با عبور از تسلا به رتبه نخست فروش خودروهای تمام‌برقی باتری‌محور (BEV) جهان بازگشت. تسلا که در سه‌ماهه نخست سال توانسته بود برای مدتی جایگاه نخست را از BYD بگیرد، در سه‌ماهه دوم دوباره این عنوان را از دست داد.

طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی، فروش خودروهای تسلا در این دوره نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافت، اما این رشد برای حفظ جایگاه نخست کافی نبود. در مقابل، فروش خودروهای تمام‌برقی BYD همچنان پایین‌تر از سطح مدت مشابه سال گذشته قرار داشت، هرچند سرعت کاهش فروش این شرکت نسبت به گذشته کمتر شده است.

یکی از عوامل اصلی تقویت موقعیت BYD، گسترش سریع فعالیت‌های این شرکت در بازارهای خارج از چین است. فروش خارجی اکنون نقش مهم‌تری در استراتژی BYD پیدا کرده و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، فروش خارج از چین معادل ۴۴ درصد از حجم تولید این شرکت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد BYD برای ادامه رشد خود بیش از گذشته به بازارهای بین‌المللی متکی شده است.

چین همچنان بزرگ‌ترین بازار خودروهای انرژی نو در جهان محسوب می‌شود، اما نشانه‌هایی از کاهش سرعت تقاضا در این کشور دیده می‌شود. در سه‌ماهه دوم سال، چین حدود ۵۶ درصد از فروش جهانی خودروهای انرژی نو شامل خودروهای تمام‌برقی، هیبریدی‌های قابل شارژ و خودروهای سلول سوختی را به خود اختصاص داد؛ در حالی که این سهم یک سال قبل حدود ۶۶ درصد بود.

در همین حال، رقابت در صنعت خودروهای برقی چین تنها به BYD و تسلا محدود نمانده است. شرکت چینی Leapmotor برای نخستین بار در رتبه‌بندی جهانی سازندگان خودروهای برقی به جایگاه سوم رسید. تویوتا نیز با افزایش ۱۴۳ درصدی فروش خودروهای برقی نسبت به سال گذشته تا رتبه هفتم این بازار صعود کرد، در حالی که فولکس‌واگن برای نخستین بار از جمع ۱۰ فروشنده بزرگ خودروهای برقی جهان خارج شد.

این تغییرات نشان می‌دهد رقابت در بازار جهانی خودروهای برقی در حال ورود به مرحله تازه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که خودروسازان چینی با افزایش صادرات و توسعه حضور بین‌المللی، فشار بیشتری بر شرکت‌های قدیمی‌تر این صنعت وارد می‌کنند. در مقابل، تسلا همچنان در تلاش است جایگاه خود را در بازاری حفظ کند که رقبا، به‌ویژه شرکت‌های چینی، مدل‌های بیشتری با قیمت‌های متنوع‌تر عرضه می‌کنند.