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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

۴۶۰ میلیارد تومان پروژه در رامسر افتتاح شد

۴۶۰ میلیارد تومان پروژه در رامسر افتتاح شد

رامسر- فرماندار رامسر با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و پاسخگویی به مطالبات مردم، از بهره‌برداری ۷۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۶۰ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رامسر به مناسبت هفته دولت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: خدمت به مردم باید محور فعالیت مدیران باشد و مدیریت بدون اخلاق، صداقت و مردم‌داری به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی با اشاره به شرایط کشور و تأثیر جنگ بر وضعیت اقتصادی افزود: تلاش شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، امور شهرستان با کمترین مشکل پیش برود و در تأمین کالاهای اساسی، آرد و نان نیز اقدامات لازم انجام شد.

فرماندار رامسر با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهرستان گفت: در هفته دولت امسال ۷۸ پروژه با اعتبار بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

قبادیان همچنین از اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای آسفالت راه‌های منطقه اشکور خبر داد و افزود: پنج کیلومتر از محور دالخانی و پنج کیلومتر از محور جواهرده نیز آسفالت خواهد شد.

وی درباره گازرسانی به شهرستان رامسر نیز گفت: این طرح طبق برنامه در سال ۱۴۰۶ به پایان خواهد رسید.

فرماندار رامسر درباره نهضت ملی مسکن اظهار کرد: فاز نخست پروژه مسکن ملی شهرستان حدود ۸۰ درصد و فاز دوم حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در بخش مسکن روستایی نیز تسهیلات ساخت از سوی بنیاد مسکن اختصاص یافته است.

قبادیان با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم تصریح کرد: رؤسای ادارات شهرستان موظف هستند روزهای سه‌شنبه در محل کار خود حضور داشته باشند و پاسخگوی مراجعه‌کنندگان باشند.

وی افزود: مدیران باید در میدان و در کنار مردم حضور داشته باشند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.

فرماندار رامسر در پایان با اشاره به همراهی مردم در شرایط اقتصادی موجود خاطرنشان کرد: مسیر خدمتگزاری باید با صداقت، مردم‌داری، حضور میدانی و تلاش برای رفع مشکلات مردم ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6930243

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