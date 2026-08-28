۴۶۰ میلیارد تومان پروژه در رامسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه رامسر به مناسبت هفته دولت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: خدمت به مردم باید محور فعالیت مدیران باشد و مدیریت بدون اخلاق، صداقت و مردمداری به نتیجه مطلوب نمیرسد.
وی با اشاره به شرایط کشور و تأثیر جنگ بر وضعیت اقتصادی افزود: تلاش شد با همکاری دستگاههای اجرایی، امور شهرستان با کمترین مشکل پیش برود و در تأمین کالاهای اساسی، آرد و نان نیز اقدامات لازم انجام شد.
فرماندار رامسر با اشاره به پروژههای عمرانی شهرستان گفت: در هفته دولت امسال ۷۸ پروژه با اعتبار بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
قبادیان همچنین از اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای آسفالت راههای منطقه اشکور خبر داد و افزود: پنج کیلومتر از محور دالخانی و پنج کیلومتر از محور جواهرده نیز آسفالت خواهد شد.
وی درباره گازرسانی به شهرستان رامسر نیز گفت: این طرح طبق برنامه در سال ۱۴۰۶ به پایان خواهد رسید.
فرماندار رامسر درباره نهضت ملی مسکن اظهار کرد: فاز نخست پروژه مسکن ملی شهرستان حدود ۸۰ درصد و فاز دوم حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در بخش مسکن روستایی نیز تسهیلات ساخت از سوی بنیاد مسکن اختصاص یافته است.
قبادیان با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم تصریح کرد: رؤسای ادارات شهرستان موظف هستند روزهای سهشنبه در محل کار خود حضور داشته باشند و پاسخگوی مراجعهکنندگان باشند.
وی افزود: مدیران باید در میدان و در کنار مردم حضور داشته باشند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.
فرماندار رامسر در پایان با اشاره به همراهی مردم در شرایط اقتصادی موجود خاطرنشان کرد: مسیر خدمتگزاری باید با صداقت، مردمداری، حضور میدانی و تلاش برای رفع مشکلات مردم ادامه پیدا کند.
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