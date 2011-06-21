به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره داستان‌نویسی و تصویرسازی حوزه ادبیات کودک و نوجوان انتشارات علمی فرهنگی، عصر دیروز دوشنبه 30 خرداد با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی زارعی نجف‌دری مدیر عامل موسسه انتشارات علمی فرهنگی، بهاالدین خرمشاهی، هوشنگ مرادی کرمانی و نویسندگان و تصویرگران عرصه ادبیات کودک و نوجوان در محل این انتشارات برگزار شد.

خرمشاهی در این مراسم با محوریت قرآن و داستان‌هایش گفت: قرآن بیش از 40 داستان دارد که 20 تا 25 داستان آن داستان پیامبران از آدم تا خاتم است. بدون هیچ قصد تعریف از کتابم، از کتاب کوچک «قرآن‌شناخت» نام می‌برم که یک کتاب مرجع است و شخصیت‌های مثبت و منفی قرآن در آن معرفی شده‌اند ولی ناشر به جای پول برای این کتاب و یک کتاب دیگر به من دو سری 250 تایی کتاب دارد و همواره همسرم به من می‌گوید بحران جای کتاب داریم.

چرا نباید آثاری مانند «خدا و شیطان » داشته باشیم؟

وی افزود: جوان‌ها هم درباره قرآن و داستان‌هایش کارهای خوبی چاپ کرده‌اند اما هنوز جای کار زیادی در زمینه مقاله‌نویسی وجود دارد. آیا مقاله‌ای وجود دارد که بهشت را تصویر کرده‌ باشد؟ جوان امروز که مرتب اسم قرآن و شخصیت‌هایش را می‌شنود، به عنوان مثال درباره شخصیت جبرئیل سوال دارد، سوال او را چه کسی باید پاسخ بدهد؟ چرا نویسندگان خارجی آثاری مانند «خدا و شیطان» داشته باشند ولی ما چنین نگارش‌هایی نداشته باشیم؟

خرمشاهی گفت: اگر زمان داشتم درباره سبک قرآن صحبت می‌کردم ولی این موضوع مجال زیادی می‌طلبد. چون مفصل است و نمی‌توان درباره آن اپیزودیک سخن گفت. کسی که می‌خواهد در قرآن پژوهش کند، باید از دو فهرست استفاده کند. اول فهرست عبدالباقی و دوم فهرست محمود روحانی است. کتاب دیگر هم «فرهنگ موضوعی قرآن» است. چه توهمی هنگام چاپ این کتاب داشتم. با خود فکر می‌کردم مردم مسلمان و قرآن‌خوان، به دلیل داشتن قرآن در خانه حتما یک نسخه هم از این کتاب خواهند خرید. با خود فکر می‌کردم 2 میلیون نسخه از آن فروش می‌رود ولی این فکر یک توهم بود.

این محقق در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از داستان‌های قرآن، داستان ذوالقرنین است که همان کوروش خودمان است. من در این باره تحقیق کرده و مقاله‌ای نوشته‌ام که ثابت می‌کند ذوالقرنین همان کوروش کبیر است. سال‌ها پیش که مقاله‌ای در یکی از مجلات فرهنگی چاپ کردم، اشاره کردم که می‌توان به قصه‌های قرآن از زوایای دیگری هم نگاه کرد و سخت محاکمه شدم. بالاخره برداشت‌ها و قرائت‌ها آزاد است. در آن مقاله گفته بودم که می‌توان به زلیخا به جای این که به عنوان یک زن بدکاره و فاسد نگاه کرد، به عنوان یک بانوی محتشم نگاه کرد که اسیر عشق غلامش شده است.

آقای لاریجانی گفت به موتوری‌ها بگویید بروند

وی ادامه داد: پس از انتشار آن مقاله اعتراض‌هایی شد که من خطاب به معترضان گفتم من قرآن پژوهم. شما هم یا قرآن پژوه هستید یا علاقه‌مند به قرآن. در آن زمان وزیر وقت ارشاد، آقای لاریجانی بود که گفته بود مقاله خرمشاهی را بیاورید بخوانم. ایشان در ساختمانی بود که موتورسوارانی برای اعتراض به مقاله من در مقابلش تجمع کرده بودند. آقای لاریجانی بعد از خواندن مقاله به حراست گفت بروید و به این آقایان موتور سوار، به تعبیر خودم و به قول آمریکایی‌ها Angry Young Man ها بگویید بروند. که این ماجرا به این ترتیب به خیر گذشت.

خرمشاهی افزود: چگالی مضامین در قرآن، شگفت‌آور است. به خاطر حس مذهبی شما را به مطالعه قرآن توصیه نمی‌کنم بلکه به این دلیل می‌گویم قرآن بخوانید چون حاوی بهترین داستان‌هاست. فرقی که داستان‌های قرآن با داستان‌های بشری دارند در این است که تصویر دارند ولی تخیل ندارند.

در ادامه احمد اکبرپور نویسنده داستان «اگر من خلبان بودم » به بیان سخنانی درباره ادبیات جنگ و کودکان پرداخت. همچنین نگارخانه ایوان شامل آثار برگزیده بخش تصویرگری جشنواره، با حضور وزیر ارشاد افتتاح شد.