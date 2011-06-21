به گزارش خبرنگار مهر، برای تیر ماه سالجاری قیمت و سهمیه بنزین خودروها بدون هیچ گونه تغییری تثبیت شده است به طوری که سهمیه های بنزین تا ساعت 24 امشب 31 خرداد ماه به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.

در همین حال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور امروز اعلام کرد: امشب ۶۰ لیتر بنزین به کارت سوخت خودروهای شخصی و 25 لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ نیمه یارانه ای هر لیتر ۴۰۰ تومان واریز می شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی همچون ماه گذشته واریز می شود.

همچنین در نخستین ماه فصل تابستان سهمیه بنزین موتورسیکلتها و برخی از خودروهای خدماتی و عمومی همچون روال گذشته تثبیت خواهد شد. ضمن آنکه تیر ماه امسال 500 لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد (700 تومانی) برای خودروها در نظر گرفته شده که در صورت اتمام سهمیه 400 تومانی قابل استفاده خواهد بود.

از سوی دیگر به صفر رسیدن سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (400 تومانی) و اتمام بنزین یارانه ای (100 تومانی) ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت، فروش بنزین آزاد در جایگاه‌های کشور را افزایش داده است.

پیش بینی می شود با کاهش تدریجی بنزین ذخیره سازی شده در 11 میلیون کارت هوشمند سوخت در کنار کاهش متوسط مصرف این فرآورده نفتی فروش با نرخ آزاد بنزین در جایگاههای سوخت کشور افزایش یابد.

مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در شرایط فعلی میزان بنزین ذخیره سازی شده در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی به کمترین میزان در پنج سال گذشته تاکنون رسیده است.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در شرایط فعلی کمتر از 350 میلیون لیتر بنزین یارانه ای با نرخ یکصد تومانی در کارتهای هومشند سوخت خودروها ذخیره سازی شده است.