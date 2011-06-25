به گزارش خبرنگار مهر، مدیران فعلی کارخانه مس خاتون آباد نه تنها مقصر آلودگی های تولید شده توسط این کارخانه نیستند بلکه تیم کاری متخصصی تشکیل داده و نسبت به رفع این معضل و کاهش آلاینده ها اقدامات بسیار خوبی انجام داده اند. این را مصطفی رضا حسینی نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی در واکنش به شکایت محیط زیست از مدیران کارخانه مس خاتون آباد واظهارات محمدی زاده مبنی بر احتمال تعطیلی کامل کارخانه در صورت عدم رعایت استاندارد ها به خبرنگار مهر می گوید و اضافه می کند: من به عنوان نماینده مردم شهر بابک از کسانی بودم که بارها از محیط زیست خواسته بود که مسئله آلایندگی این کارخانه را بررسی و پیگیری کند ولی در حال حاضر تیم کاری که در این کارخانه مشغول فعالیت هستند تلاش بی وقفه ای را برای کاهش آلاینده ها و رعایت استاندارد های مورد نیاز برای رفع نقایص آغاز کرده اند.



وی ادامه می دهد: سازمان محیط زیست بایستی پیگیر شکایت از مسببان اصلی تولید این آلاینده ها که مجریان و مدیران اسبق این کارخانه بوده اند باشد و انگیزه فعالیت تیم کاری فعلی با مدیریت مدبرعامل شرکت ملی مس ایران برای انجام فعالیت های کاهش دهنده میزان آلاینده ها در خاتون آباد با اقدامات شتابزاده از بین نبرند.

به اعتقاد رضا حسینی اسناد و مدارک موجود که همگی در اختیار فرمانداری شهرستان قرار دارد نشان می دهد که در یک سال و نیم اخیر که تیم کاری مذکور شروع به فعالیت کرده اند میزان آلاینده ها کاهش چشمگیری داشته و با تکمیل کارخانه های اسیدو اکسیژن این آلاینده ها باز هم به طور چشمگیری کاهش می یابد.



به گفته وی، محیط زیست نباید تاوان زد و بند ها و نواقص مجریان سابق کارخانه مس خاتون آباد را از مدیران متخصص فعلی بگیرد.



در حال حاضر دشت خاتون آباد به واسطه فعالیت کارخانه ذوب مس بدون شک یکی از آلوده ترین مناطق کشور محسوب می شود به گونه ای که طبق اعلام مسئولان شدت آلودگیها به حدی است که هم اکنون امکان رویش گیاه در دشت خاتون آباد وجود ندارد و روزانه دهها راس دام بر اثر عوارض ناشی از این آلودگی ها تلف می شوند و درنهایت نیز دامداران با دریافت خسارت خود دامهای این منطقه که قطبهای دامپروری استان کرمان محسوب می شود را به چاله های انهدام می سپارند.



هر چند در سالهای اخیر اقداماتی در راستای کنترل آلودگی کارخانه مس خاتون آباد انجام شده است اما طی 16 سال گذشته فعالیت این کارخانه صدمات جبران ناپذیری به منابع آبی، خاکی و زیست محیطی منطقه وارد کرده است بطوریکه هم اکنون شاهد آلودگی شدید در منطقه هستیم و رفع این آلودگیها به سالها زمان و صرف هزینه فراوان نیاز دارد.



طبق آمار رسمی منتشر شده روزانه چهار راس دام در این منطقه تلف می شوند و البته آمار مردمی این تعداد را بیش از 10 راس اعلام می کند.آلودگیهای این کارخانه که به صورت گرد و غبار ناشی از دودکشها و همچنین فاضلاب کارخانه است همچنان ادامه دارد و با اقداماتی که طی سالهای اخیر انجام شده است درصدی از آلایندگی کارخانه کاهش یافته است.



عدم تکمیل چرخه صنعتی کارخانه و رها شدن گازهای مسموم در محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر استفاده از ماشین آلات ساخت کشور چین که از کیفیت مطلوبی برخوردار نبودند از مهمترین عوامل آلایندگی کارخانه است.



نکته جالب توجه دیگر استفاده از فیلترهایی در این کارخانه بوده است که عملا مربوط به کارخانه های سیمان بوده است و توان رفع آلودگی را در این مجتمع نداشته اند که بدون شک در این خصوص مسئولان وقت که در خصوص ساخت این کارخانه اقدام کردند باید پاسخگو باشند.



اما رئیس سازمان محیط زیست در آخرین اظهار نظر خود در خصوص کارخانه مس خاتون آباد گفته است: در مورد آلایندگیهای کارخانه های مس چند نقطه در کشور مدنظر قرار دارد اما بیشترین مشکل در دشت خاتون آباد و مربوط به بخارات و مشکلات ناشی از فیلتراسیون و سنسورهای این مجتمع صنعتی است که می باید جلوی آلایندگیهای کارخانه را بگیرد که متاسفانه در سالهای گذشته فعالیت این کارخانه دچار مشکل بوده است.



به گفته محمد جواد محمدی زاده ،فعالیت این کارخانه تاکنون با چندین حکم قضایی متوقف شده است اما در نهایت برای حل مشکل مهلت گرفته و بخشی از مشکل کارخانه حل شده است اما همچنان آلودگی وجود دارد که مسئولان مس باید در راستای حل کامل آلودگیها اقدام کنند.



این مسئول درادامه اضافه کرده است: تاکنون این کارخانه چندین بار توقیف شده است اما دلیل فعالیت مجدد کارخانه نگرانی برخی مسئولان محلی در راستای حفظ فرصتهای شغلی مردم است اما در این میان آنچه برای ما اهمیت دارد سلامت جامعه است.

به اعتقاد وی مجوزی که از قبل به این کارخانه داده شده است معیوب است و می بایست قبل از فعالیت کارخانه الزامات زیست محیطی لازم را اجرا می کردند.اما در همین دو سه سال پیگیری هایی انجام شده و جرایم سنگینی برای کارخانه وضع شده و این کارخانه باید به سرعت تمام نواقص را برطرف کند والا ما مجبوریم توقف کامل بدهیم .

فرماندار شهربابک نیز آلایندگی کارخانه مس خاتون‌آباد را یکی از مهمترین مشکلات این شهرستان عنوان کرده و اضافه می کند: شمار خانوار ساکن در منطقه خاتون‌آباد ‪ ۴۰۰‬خانوار است که در صورت رسیدگی نکردن به این مشکل ‪ ۲۵۰۰‬نفر با معضلات اقتصادی روبرو می‌شوند.



به گفته حمید افضلی روزانه بالغ بر ‪ ۱۰‬تن غبار مس که از ارزش ریالی بالایی نیز برخوردار است در هوای این منطقه رها می‌شود. و این غبار مس برای ‪ ۶۰‬آغل و ‪ ۶۰‬هزار دام در اطراف منطقه خاتون تهدیدی جدی است .

کارخانه ذوب مس خاتون آباد در سال ‪ ۱۳۸۳‬با هدف تولید سالانه ‪ ۸۰‬هزار تن مس آندی با خلوص ‪ ۹۹/۴‬درصد آغاز به کار کرد. این کارخانه در زمینی به مساحت ‪ ۶۰۰‬هزار متر مربع در ‪ ۳۰‬کیلومتری شهربابک ساخته شده است.