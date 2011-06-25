ایران هسته ای را نمی توان متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنتونی کوردسمن" روز گذشته در حاشیه کنفرانسی در بیت القدس به جروزالم پست گفت: تلاشهای ایرانی ها برای پیشرفت هسته ای همچنان ادامه دارد و حمله نظامی نه تنها آن را تضعیف نمی کند بلکه باعث افزایش حمایت ها از این برنامه می شود.

وی در ادامه به انزوای رژیم صهیونیستی در جهان اشاره کرد و افزود: اسرائیل اگر با آسیب زدن به برنامه هسته ای ایران تا حدودی بتواند به اهداف کوتاه مدت خود دست یابد اما نمی تواند با حمله نظامی آن را متوقف کند.

عملیات سوخت گذاری در نیروگاه بوشهر

کوردسمن گفت: مشکل اسرائیل این است که اطلاعات زیادی درباره برنامه هسته ای ایران ندارد، این کشور قابلیت های بسیاری را دارد و حمله نظامی مانع پیگیری ایران از حق هسته ای خود نمی شود.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم برقراری صلح در خاورمیانه گفت: با وجود آنکه صلح با فلسطینیان در تضاد با استراتژی کنونی اسرائیل است اما تل آویو باید از تحولات خاورمیانه به منظور ایجاد صلح با فلسطینیان استفاده کند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که آژانس بین المللی انرژی هسته ای اخیرا در گزارشی از پیشرفت در برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران با وجود حمله کرم رایانه ای "استاکس نت" و تحریمهای ظالمانه و غیر قابل توجیه علیه ایران خبر داده بود.