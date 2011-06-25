برپایی نمایشگاه دستاوردهای دادگستری البرز در شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته قوه قضائیه دادگستری استان البرز نیز به آغاز این هفته چندین برنامه را به مناسبت این هفته اجرا کرده وبرنامه هایی را نیز در دست اجرا دارد.

قرار است نمایشگاه عملکرد به مدت 10 روز در دهه سوم شهریورماه 1390 به مناسبت اوّلین سالروز استان شدن و افتتاح دادگستری کل استان البرز در کرج برپا شود.

انجام تبلیغات درون و برون سازمانی و فضاسازی شهری، دیدار رؤسای کل ادارات تابعه قوه قضاییه با خانواده معظم شهدای قوه قضاییه در استان البرز، انجام مصاحبه خبری ریاست کل دادگستری استان البرز با ارباب رسانه و اصحاب جراید، گلباران مزار شهدا، حضور شورای معاونین دادگستری کل استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج و دیدار با مددجویان از جمله برنامه های دستگاه قضایی البرز بوده است.

سخنرانی ریاست کل دادگستری استان البرز به عنوان سخنران قبل از خطب جمعه کرج و ارائه عملکرد و اقدامات اساسی و آمار و خدمات ویژه قوه قضاییه، دیدار با ائمه محترم جمعه در مرکز استان و شهرستانها و بخش های تابعه دادگستری کل استان البرز توسط رؤسای ادارات تابعه ی قوه قضاییه از دیگر برنامه های این نهاد به شمار می رود.

حضور مسئولان در برنامه های مختلف و تهیه و پخش گزارشاتی از اقدامات انجام شده به منظور آشنایی مردم با عملکرد تشکیلات قضایی و ارتباط بیشتر و صمیمی تر با مردم در هفته قوه قضائیه از طریق دیدار عمومی در محل کار نیز از دیگر برنامه های این دستگاه در هفته قوه قضائیه است.