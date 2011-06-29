مراجع عظام تقلید در حرم مطهر رضوی اقامه نماز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی حرم مطهر رضوی با بیان این خبر گفت: از ابتدای تیرجاری نماز مغرب و عشاء در صحن جامع رضوی به امامت حضرت آیت الله مکارم شیرازی و همزمان در این مدت نماز جماعت ظهر و عصر در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد توسط حضرات آیات سبحانی و نوری همدانی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد روحانی‌نژاد با اشاره به جایگاه ویژه حرم مطهر رضوی در میان علما و مراجع عظام تقلید اظهار داشت: در این چند سال گذشته خلأ حضور مراجع در اقامه نمازهای جماعت حرم رضوی احساس می‌شد از این رو اداره تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی، با هماهنگی با این بزرگواران امکان بهره‌مندی زائرین حرم رضوی برای اقتدای نماز جماعت به مراجع تقلید در حرم رضوی را فراهم کرده است.

وی افزود: اقامه نماز جماعت از سه سال گذشته به طور مستمر در ایام تابستان توسط مراجع عظام تقلید در حرم مطهر رضوی بوده است.

روحانی نژاد اقامه نمازهای جماعت به صورت یکپارچه و هماهنگ در حرم رضوی را از جمله برنامه‌های در دست اقدام معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی برشمرد و گفت: با توجه به بافت فیزیکی موجود حرم مطهر رضوی این امر هم‌اکنون امکانپذیر نیست و امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد برگزاری نماز جماعت به صورت هماهنگ در تمام نقاط حرم مطهر رضوی باشیم.

