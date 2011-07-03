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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۱

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت مرحوم حجت الاسلام صدوقی

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت مرحوم حجت الاسلام صدوقی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی صدوقی امام جمعه یزد را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف و تأثر اطلاع یافتیم که جناب حجه الاسلام آقای حاج شیخ محمدعلی صدوقی امام جمعه یزد و نماینده اینجانب در آن استان دار فانی را وداع گفته و یاران و کسان خود را داغدار ساخته است. رحمت و رضوان الهی بر او باد.

ایشان در منصب امامت جمعه فعالیتهای فراوان و شایان تقدیر داشته و خدمات ارزشمندی به مردم مؤمن و انقلابی آن استان تقدیم نموده است و انشاءالله مایه جلب رحمت پروردگار به روان ایشان خواهد بود.

اینجانب این مصیبت را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم و نیز به جامعه روحانیت یزد و عموم مردم با ایمان و وفادار آن سامان تسلیت عرض می کنم و برای خاندان گرامی صدوقی و دیگر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می کنم و به روح شهید آیت الله صدوقی که این روزها مصادف با سالگرد شهادت ایشان است درود می فرستم.

کد مطلب 1349757

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