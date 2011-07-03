عملیات تعریض و بهسازی جاده تبریز – خسروشهر تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، تراب نوروزی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از عملیات اجرایی تعریض و بهسازی جاده تبریز- خسروشهر با اشاره به نامناسب بودن راه ارتباطی جزیره اسلامی به تبریز خواستارتسریع در اصلاح و تعریض این جاده خطرناک شده و گفت: با توجه به افتتاح پل شهید کلانتری و افزایش تردد وسایط نقلیه و غیر استاندارد بودن جاده مذکور هر هفته شاهد مرگ یک نفر در این مسیر بوده و در جهت جلوگیری از این معضل لازم و ضروری است اقدامات با سرعت بیشتر انجام شود.

بخشدار خسروشهر به موقعیت مهم اقتصادی محور راهی خسروشهر – تبریز اشاره کرد و افزود: این جاده جزو یکی از راههای شریانی و ترانزیتی کشور محسوب می‌شود که با تعریض جاده های آن و ادامه تعریض در استان آذربایجان شرقی سهولت در راه های ارتباطی بین کشورهای همسایه شمالی چون ارمنستان، آذربایجان، ترکیه از مسیر تبریز واستان های شمال غرب کشور چون آذربایجان غربی، کردستان و دیگر استان ها همچنین کاهش تصادفات رانندگی و تسهیل در تردد ایمنی وسائط نقلیه بوده و نیازمند آن است تا با تلاش بیشتری پروژه تعریض این جاده به سرعت به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه طرح بهسازی معابر شهری در خسروشهر با در نظر گرفتن سه مقوله سرعت، صحت و دقت و در راستای کاهش معضلات و مشکلات سطح شهر اجرا می‌شود، یاد آور شد: مرمت و لکه‌گیری سطح معابر اصلی و بزرگراهی، اصلاح پیاده روها، ترمیم نوارهای حفاری و کنترل و هم‌سطح‌سازی دریچه‌ها و صداگیری آنها در عناوین اجرایی این طرح هستند واین شهر از دیر باز به شهری عالم خیز وبافرهنگ مشهور هستند، لذا مسئولان ادارات، نهادها و سازمانها باید برای رفاه همشهریان تمامی تلاش خود را بکار بگیرند.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود افتتاح سالن ورزشی را گامی مهم در توسعه ورزش قهرمانی منطقه دانست و افزود: با توجه به کمبود فضاهای ورزشی در خسروشهر، اقداماتی صورت گرفته که از آن جمله می توان به احداث سالن ورزشی 12هزار نفری در خسروشهر اشاره کرد زیرا ورزش بخش خسروشهر نیاز شدیدی به این سالن برای ورزشی بانوان و آقایان در بخش‌های همگانی و خصوصا قهرمانی داشت .

بخشدار خسروشهر از ساماندهی منطقه باستانی یانیق تپه که " قره تپه " نیز نامیده می شود خبر داد و گفت: بنا به گفته باستان شناسان قدمت این تپه به اواخر هزاره سوم پیش از میلاد می رسد که با اواخر عصر سنگ و مس و اوایل عصر مفرغ در آذربایجان مقارن است و آثار به دست آمده نیز این نظریه را تأیید می کند.

وی ادامه داد: در این تپه آثاری چون آسیاب دستی، داس سنگی و سفال به دست آمده و ظروف یافته شده در این تپه حاکی ازتأثیر سنت های مفرغ مقدم آناتولی شرقی است که تا قفقاز گسترده بود همچنین غیر از وسایل یاد شده ، آلات و ادوات و ظروف دیگری چون هاون، تیشه و تیغه سنگی، تیغه خنجر مسی، دو مُهر از گِل نپخته، چهار چراغ گلی، سیوها، بادیه ها، خم های دهان گشاد بزرگ و کوچک و بی دسته و دسته دار و نیز سفال های زیادی در جریان کاوش های " یانیق تپه " کشف شد و سفال های یافته شده به طور کلی دست ساخت و معمولاَ سیاه رنگ و صیقلی و به ابعاد، اشکال و تزیینات، مختلف و متفاوت هستند و برای ساماندهی میراث فرهنگی این منطقه با سازمان میراث فرهنگی وگردشگری آذربایجان شرقی هماهنگی های لازم انجام شده تا از این پتانسیل استفاده بهینه شود.

به گفته وی، پروژه های دیگری همچون احداث خانه بهداشت نوجه ده، پروژه سیل بند ، بهسازی آسفالت محور آخوله ونوجه ده و... نیز تصویب شده که در مجموع 41 میلیارد ریال اعتباراختصاص یافته است.