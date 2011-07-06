به گزارش خبرنگار مهر، استادیوم پارک شهر "کوبه" ژاپن از روز پنجشنبه میزبان نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیاست. قرار است 132 مدال بین قهرمانان زن و مرد این رقابت‌ها توزیع شود.

در 18 دوره برگزاری این مسابقات 2376 مدال در بین زنان و مردان توزیع شده است که سهم ایرانی از این مجموع تنها 36 مدال (11 مدال طلا، 10 نقره و 15 برنز) بوده است که در این بین بیشترین سهم ایران در کسب مدال‌های پرتاب دیسک، 800 متر و سه هزار متر با مانع بوده است. ایرانی‌ها در این رقابت‌ها هیچ مدالی در دوهای سرعت، پرتاب‌های وزنه و چکش، پرش‌های سه گام و طول و دوهای امدادی بدست نیاورده‌اند.

در ماده پرتاب دیسک نمایندگان ایران از همان نخستین دوره درخشیدند. در اولین دوره این مسابقات جلال کشمیری رکورددار کسب مدال در بازی‌های آسیایی با پرتابی بیش از 50 متر اولین مدال طلای ایران را در دوومیدانی آسیا از آن خود کرد. وی در دومین دوره با وجود ارتقای رکوردش به 53 متر به دریافت گردن آویز نقره بسنده کرد. ورزشکاران این ماده تا هشتمین دوره آن به راحتی با رکورد زیر 57 متر مدال طلا می گرفتند اما در نهمین دوره این رقابت‌ها پرتابگری از چین با ارتقای رکورد به 62 متر بدعت تازه‌ای نهاد که حاصل آن ارتقای رکورد ماده پرتاب دیسک آسیا به 69 متر بوده است.

در این سال‌ها کسب مدال پرتاب دیسک منوط به پرتابی بالای 60 متر شده است. خوشبختانه کشورمان سه پرتابگر خوب در این ماده پرورش داده که اگر شانس حضور هر سه را در مسابقات داشت، بی‌شک هر سه مدال طلا، نقره و برنز آسیا از آن ایرانی‌ها می‌بود. در این دوره هم احسان حدادی و محمود صمیمی هر دو شانس کسب مدال طلا و نقره را دارند. در این بین حدادی دغدغه‌ای برای دستیابی به سهمیه المپیک ندارد چون پیش از این به این مهم دست یافته است.

اما حمید سجادی بیشترین مدال را در مسابقات قهرمانی آسیا از آن خود کرده است. وی با کسب یک مدال طلا و چهار برنز در ماده سه هزار متر با مانع رکورددار کسب مدال در مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیاست. پس از وی سجاد مرادی با چهار مدال (یک طلا، دو نقره و یک برنز)، احسان حدادی با سه طلا و عباس صمیمی با سه مدال (دو نقره و یک برنز) در رده بعدی قرار دارند.

در این بین تنها حدادی موفق به کسب سه نشان طلای پی در پی شده است. البته حدادی دو بار در سال‌های 2005 و 2007 موفق به شکستن رکورد آسیا هم شده است و هم اکنون با ثبت رکوردی بالای 69 متر رکورد دار بلامنازع پرتاب دیسک آسیاست.

در دوی 800 متر دوومیدانی کاران همیشه مدال‌های خوبی داشته‌اند. اولین مدال این ماده در سال 1989 توسط فرامرز روستایی فر و به رنگ طلا بود. پس از آن مالک شیرمرادی فر مدال برنز و مهدی جلودارزاده در سال 2000 مدال طلای دیگری را نصیب ایران کردند. سجاد مرادی هم با کسب سه مدال در این ماده رکورددار کسب نشان در 800 متر آسیاست.

سجاد مرادی دیگر امید ایران برای کسب مدال طلاست. وی به ترتیب از مدال برنز به دو نقره و در نهایت طلای 800 متر آسیا دست یافت. دونده پرافتخار کشورمان در بازی‌های آسیایی گوانگجو با شکستن رکورد این بازی‌ها پس از چندین سال گوی سبقت را از ورزشکاران آفریقایی تبعه کشورهای عربی ربود. وی در مسابقات جایزه بزرگ آسیا (چین 2011) هر سه مدال طلا را از آن خود کرد اما نتوانست به رکورد ورودی المپیک دست یابد. مرادی امیدوار است در این مسابقه ضمن تکرار مدال طلا بار دیگر جواز حضور در المپیک را دریافت کند.

هر چند لیلا ابراهیمی را به عنوان اولین دارنده مدال بانوان پس از انقلاب اسلامی در مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا معرفی می‌کنند اما اولین مدال دوومیدانی زنان ایران در آسیا را مریم صدارتی در ماده پرش ارتفاع و آن هم در اولین دوره این رقابت‌ها از آن خود کرده است. به غیر از این در دوره قبل این بازی‌ها لیلا رجبی اولین مدال پرتاب وزنه زنان ایران در آسیا را از آن خود کرد.

تنها مدال پرش ارتفاع ایران توسط تیمور غیاثی در سال 1975 با پرشی به میزان دو متر و 14 سانتیمتر به رنگ طلا بدست آمد و پس از آن با وجود اینکه رکورد این ماده به دو متر و 23 سانتیمتر هم رسیده است اما هرگز موفق به کسب مدال در مسابقات آسیایی نشدیم.

در ماده پرش با نیزه هم محمد محسن ربانی تک مدال این ماده در آسیا را دارد. وی در اردن با شکستن رکورد ایران مدال طلا گرفت اما پس از آن با افت رکورد نه تنها امیدی به دریافت مدال ندارد بلکه نتوانسته رکورد بی نظیر خود را تکرار کند.

در ماده دهگانه هم هادی سپهرزاد در دو دوره پیاپی مدال نقره را از آن کشورمان کرده است. این ورزشکار در بازی‌های آسیایی با بدشانسی به دلیل مصدومیت از دور رقابت‌ها کنار رفت. این بار فدراسیون دوومیدانی امیدوار است با افزودن عبدالجلیل توماج به ترکیب تیم نه تنها شاهد تکرار مدال توسط سپهرزاد باشد بلکه تجربه توماج جوان را برای کسب مدال افزایش دهد.

تیم‌های ملی دوومیدانی ایران یکی از کشورهایی بوده‌اند که از همان نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در مانیل فیلیپین در مسابقات حضور داشته‌اند. کاروان دوومیدانی ایران در مسابقات 2007 عمان با 9 مدال بیشترین مدال را نصیب کشورمان کرد اما به مقام نهمی آسیا بسنده کرد. این تیم به لطف میزبانی چینی‌ها در سال 2009 تنها با کسب پنج مدال (دو طلا، دو نقره و یک برنز) برای اولین بار مقام سوم آسیا را از آن خود کرد.

در این بین چینی‌ها از سال 1983 به بعد همیشه مدال‌های طلای این رشته را در بخش زنان و مردان درو کرده‌اند. پیش از این ژاپنی‌ها بیشترین مدال‌ها را بدست آورده و قهرمان آسیا بودند حتی از سال 1995 میلادی به مدت شش سال هندی‌ها در رده دوم آسیا قرار داشتند و هیچ نامی از چین در میان تیم‌های برتر آسیا نبود اما چینی‌ها با سرمایه گذاری روی دوومیدانی زنان خود به مرور توانستند بر مدال‌های خود افزوده و حالا تبدیل به کشوری شوند که از 44 مدال طلای توزیع شده بیش از 20 نشان را از آن خود می کنند.

- در زیر نگاهی به برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا و کسب مدال ایرانی در این رقابت‌ها خواهیم داشت:

* 1973(مانیل فیلیپین):

جلال کشمیری (طلای پرتاب دیسک)، محمد وجدان‌زاده (برنز سه هزار متر مانع) و مریم صدارتی (برنز پرش ارتفاع)

* 1975(سئول کره جنوبی):

تیمور غیاثی (طلای پرش ارتفاع) و جلال کشمیری (نقره پرتاب دیسک)

* 1979(توکیو ژاپن):

مدالی کسب نکردیم

* 1981(توکیو ژاپن):

مدالی کسب نکردیم

*1983(کویت):

محمد وجدان‌زاده (برنز 10 هزار متر)

* 1985(جاکارتا اندونزی):

مدالی کسب نکردیم

*1987(سنگاپور):

منصور قربانی (برنز پرتاب دیسک)

* 1989(دهلی نو هند):

فرامرز روستایی فر (طلای 800 متر)

* 1991(کوالالامپور مالزی):

حمید سجادی (طلای سه هزار متر مانع)

* 1993(مانیل فیلیپین):

مالک شیرمرادی فر (برنز 800 متر) و حمید سجادی (برنز سه هزار متر مانع)

*1995(جاکارتا اندونزی):

حمید سجادی (برنز سه هزار متر مانع)

*1998(فوکوکا ژاپن):

حمید سجادی (برنز سه هزار متر مانع)

* 2000(جاکارتا اندونزی):

مهدی جلودارزاده (طلای 800 متر)، عباس صمیمی (نقره پرتاب دیسک) و حمید سجادی (برنز سه هزار متر مانع)

* 2001(کولومبو سریلانکا):

عباس صمیمی (نقره پرتاب دیسک)

* 2003(مانیل فیلیپین):

عباس صمیمی (مدال نقره پرتاب دیسک)

* 2005(اینچئون کره جنوبی):

سجاد مرادی (برنز 800 متر)، روح الله عسگری (برنز 110متر بامانع) و احسان حدادی (طلای پرتاب دیسک)

* 2007(امان اردن):

رضا بوعذار (نقره 400 متر)، محمدعاکفیان (برنز400 متر)، سجاد مرادی (نقره 800 و 1500 متر)، محمدمحسن ربانی(طلای پرش با نیزه)، احسان حدادی (طلای پرتاب دیسک)، عباس صمیمی (برنز پرتاب دیسک)، هادی سپهرزاد (نقره دهگانه) و لیلا ابراهیمی (برنز سه هزارمتر با مانع)

* 2009(گوانگجو چین):

احسان حدادی (طلای پرتاب دیسک)، سجاد مرادی (طلای 800 متر)، محمد صمیمی (نقره پرتاب دیسک)، هادی سپهرزاد (نقره دهگانه)، لیلا رجبی (برنز پرتاب وزنه)

نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 16 تا 19 تیرماه در استادیوم وزشی پارک شهر "کوبه" ژاپن برگزار می‌شود. تیم ملی دوومیدانی با ترکیب 25 ورزشکار زن و مرد 13 تیرماه تهران از طریق مسیر دبی- اوزاکا به کوبه سفر کرد.