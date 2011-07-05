جانبازان نماد وفاداری به انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر عصر سه شنبه در آستانه روز جانباز در دیدار با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، جانبازان را سند و گواه روشنی از مجاهدت فی سبیل الله عنوان کرد، اظهار داشت: جانبازان وفاداری خود به آرمان های انقلاب اسلامی را با ایثار و از خودگذشتگی اثبات کرده اند .

وی ولایتمداری، مجاهدت و دین مداری را از شاخصه های اصلی جانبازان دانست و افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی باید تمام تلاش خویش را در خدمت رسانی به جانبازان به کارگیرند .

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه اکنون دشمن با سرمایه گذاری گسترده ای سعی در تهاجم فرهنگی به ارزش های دینی دارد، اضافه کرد: ایثارگران باید با بصیرت و مجاهدت در کنار معنویت همانگونه که دشمن را در عرصه های جنگ تحمیلی ناکام گذاشتند عرصه فرهنگی نیز توطئه های آنان را خنثی کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با بیان اینکه بیش از شش هزار جانباز در استان وجود دارد، گفت: این نهاد تمام توان خویش را برای خدمت رسانی به خانواده ایثارگران به کارگرفته است .