جانبازان نماد وفاداری به انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر عصر سه شنبه در آستانه روز جانباز در دیدار با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، جانبازان را سند و گواه روشنی از مجاهدت فی سبیل الله عنوان کرد، اظهار داشت: جانبازان وفاداری خود به آرمان های انقلاب اسلامی را با ایثار و از خودگذشتگی اثبات کرده اند.
وی ولایتمداری، مجاهدت و دین مداری را از شاخصه های اصلی جانبازان دانست و افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی باید تمام تلاش خویش را در خدمت رسانی به جانبازان به کارگیرند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه اکنون دشمن با سرمایه گذاری گسترده ای سعی در تهاجم فرهنگی به ارزش های دینی دارد، اضافه کرد: ایثارگران باید با بصیرت و مجاهدت در کنار معنویت همانگونه که دشمن را در عرصه های جنگ تحمیلی ناکام گذاشتند عرصه فرهنگی نیز توطئه های آنان را خنثی کنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با بیان اینکه بیش از شش هزار جانباز در استان وجود دارد، گفت: این نهاد تمام توان خویش را برای خدمت رسانی به خانواده ایثارگران به کارگرفته است.
مصطفی مهدی افزود: این نهاد در دیدار و سرکشی از خانواده شهدا و ایثارگران مقام اول را در کشور کسب کرده است.
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