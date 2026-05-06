به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز چهارشنبه شب در دیدار با جانباز سرافراز جنگ رمضان، «مهدی گزبلندی» در دشتستان ضمن تبریک و گرامیداشت مقام جانبازان، اظهار کرد: ایثارگری و ازخودگذشتگی جانبازان، یادگار ماندگار نسل‌هایی است که برای دفاع از کیان میهن اسلامی از همه داشته‌های خود گذشتند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور، مرهون خون شهدا و صبر و استقامت جانبازان عزیز است؛ بزرگانی که با همت و ایمان راسخ، پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشتند.

وی افزود: وظیفه ما است که در مسیر خدمت‌رسانی به ایثارگران و خانواده‌های آنان، از هیچ اقدامی فروگذار نکنیم.

وی با تأکید دوباره بر عزم مجموعه قضایی برای رسیدگی به مسائل ایثارگران، بیان کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر خود را در قبال رفع مشکلات و پیگیری مطالبات این عزیزان مسئول و متعهد می‌داند و در این مسیر از تمام ظرفیت‌ها بهره خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بخاطرنشان کرد: حضور امروز ما تنها یک دیدار نیست؛ بلکه تأکیدی بر عهد و مسئولیتی است که در قبال شما عزیزان احساس می‌کنیم،خدمت به ایثارگران، خدمت به ارزش‌های بنیادین کشور است.

در ادامه این دیدار، جانباز گران‌قدر مهدی گزبلندی نیز با ابراز محبت ،از حضور مسئولان در منزل خود قدردانی کرد.

در این دیدار رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه امام جمعه دشتستان، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان و جمعی از مسئولان دستگاه قضایی، با حضور در منزل جانباز سرافراز جنگ تحمیلی سوم مهدی گزبلندی از نیروهای شجاع و فداکار ارتش جمهوری اسلامی ایران، از مقام ایثار و خدمات ارزشمند وی تجلیل کرد.



این دیدار که در فضایی آکنده از معنویت، همدلی و احترام برگزار شد، با قدردانی مسئولان از نقش‌آفرینی ویژه رزمندگان ارتش در مجاهدت ها و دفاع همراه بود.

در پایان این مراسم، لوح تقدیری به پاس جانفشانی‌ها و مجاهدت‌های این جانباز سرافراز از سوی رئیس کل دادگستری استان بوشهر به وی اهدا شد و همچنین حاضران ضمن آرزوی سلامتی، عزت و طول عمر برای جانباز گزبلندی، از صبر، ایثار و همراهی خانواده محترم او قدردانی کردند.