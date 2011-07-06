روزانه 4 هزار تن مواد آلوده کننده وارد هوای پایتخت می شود

جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که حدود 5/3 میلیون وسیله نقلیه در تهران تردد می کند گفت: متاسفانه هنوز خودورهایی با تکنولوژی دهه 60 و 70 در شهر تهران تردد دارند که تهدیدی جدی برای شهر محسوب می شوند؛ همچنین موتورسیکلت های موجود در سطح شهر نیز از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار نیستند و آلودگی زیادی را به هوای شهر تحمیل می کنند.

وی با تاکید براین که کیفیت سوخت نیز مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی نیست گفت: خودروهای سنگین ما هنوز از گازوئیلی استفاده می کنند که میزان گوگرد آن 7 هزار پی.پی. ام است در حالیکه استاندارد جهانی در این زمینه 50 پی. پی. ام بوده و در بعضی از کشورها نیز میزان گوگرد گازوئیل مصرفی شان تنها 10 تا 15 پی .پی . ام است.

معاون شهردار تهران با اشاره به لزوم ارتقاء کیفیت سوخت گفت: باید منابع تولید آلایندگی ها و سهم هریک به خوبی مشخص شود و صنایع آلاینده ای که شهر تهران را در برخی از نقاط محاصره کرده اند هم تعیین تکلیف و جا به جا شوند.

وی ادامه داد: در این میان مهمترین مسئولیتی که برای رفع معضل آلودگی هوا به عهده مدیریت شهری است این است که حمل و نقل عمومی را با جدیت دنبال کنیم تا میزان تردد خودروهای شخصی در سطح شهر کاهش یابد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: ایجاد سیستم‌های حمل و نقلی انسان محور و سازگار با محیط زیست مانند ترویج دوچرخه‌سواری از طریق احداث خطوط ویژه دوچرخه و افزایش سهم این وسیله در حمل و نقل شهری تهران، ارتقای تردد ایمن، راحت و لذت ‌بخش عابران پیاده از طریق احداث پیاده ‌راه‌ها و سنگ ‌فرش کردن پیاده ‌روها از دیگر راه کارهایی بوده که مدیریت شهری به آن توجه کرده است.

تشکری هاشمی تاکید کرد: اگرچه مدیریت شهری تمام عزم خود را برای توسعه حمل ونقل عمومی و کاهش تردد وسایل نقلیه شخصی به کارگرفته اما اگر مشارکت تمام نهادها مسئول در این امر، مجلس، دولت، پلیش راهور و... نباشد، روند افزایش خودروهای شخصی از توسعه حمل و نقل عمومی پیشی خواهد گرفت و نمی توانیم روند حل معضل آلودگی هوا، ترافیک و آلودگی صوتی را که دردهای اصلی شهر هستند با سرعت مناسب طی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان هم نقش مهمی در وضعیت شهر و رفع مشکلات و معضلات موجود دارند، به خصوص در مواقع خاص مانند وقتی که شهر از نظر آلودگی هوا در وضعیت اضطرار است و آلودگی سلامتی و جان شهروندان به ویژه افراد بیمار و کم توان تر را تهدید می کند. اگر شهروندان سفرهای غیر ضروری خود را کاهش دهند و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و تک سرنشین در سطح شهر با خودروی شخصی تردد نکند به طور حتم از میزان آلودگی هوا و ترافیک کاسته خواهد شد.