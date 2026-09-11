فعالیت ۳۸ درمانگاه دامپزشکی در سیستان و بلوچستان؛ پایش ۶۳۶ قلم دارویی

داریوش سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظارت مستمر بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات تخصصی دامپزشکی با هدف ارتقای سلامت دام و فرآورده‌های دامی و تأمین سلامت جامعه انجام می‌شود.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، بخش خصوصی دامپزشکی استان در حوزه ارائه خدمات تخصصی، دارویی و واکسیناسیون فعالیت گسترده‌ای داشته است که در این مدت یک آزمایشگاه دامپزشکی، ۲ شرکت بخش خصوصی دارو و واکسن دامپزشکی، ۳۵ داروخانه دامپزشکی، ۲۶ مرکز مایه‌کوبی وابسته به بخش خصوصی و ۳۸ درمانگاه دامپزشکی در استان فعال بوده‌اند.

سرگزی افزود: در راستای نظارت و پایش فعالیت این مراکز، ۶۳۶ مورد رصد و پایش اقلام دارویی انجام شده است و کارشناسان دامپزشکی همچنین ۱۰۱ مورد بازدید از درمانگاه‌ها و مراکز مایه‌کوبی وابسته، ۱۳۷ مورد بازدید از داروخانه‌های دامپزشکی و ۸ مورد بازدید از شرکت‌های بخش خصوصی را انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: نظارت بر نحوه فعالیت مراکز درمانی و دارویی دامپزشکی، کنترل فرآورده‌های مورد استفاده و اطمینان از ارائه خدمات استاندارد، از جمله اقدامات مستمر دامپزشکی استان برای صیانت از سلامت دام و تأمین سلامت فرآورده‌های خام دامی است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان همچنین از صدور مجوز برای ۲۱ نوع از انواع اقلام دارویی دامپزشکی وارداتی در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این فرآیند با هدف تأمین نیازهای دارویی بخش دام و طیور و با رعایت ضوابط و مقررات دامپزشکی انجام شده است.



سرگزی خاطرنشان کرد: استمرار نظارت بر مراکز درمانی، دارویی، مایه‌کوبی و شرکت‌های فعال در بخش خصوصی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های دامی، ارتقای کیفیت خدمات دامپزشکی و حفظ سلامت جامعه دارد.