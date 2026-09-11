دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در رم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، با وجود عدم پیشرفت در مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، رسانه ها از دور جدیدی از مذاکرات میان طرفین خبر می دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و این رژیم قرار است روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه هفته آتی در رم ایتالیا برگزار شود.

این مذاکرات درحالی انجام خواهد شد که ادوار قبلی مذاکرات فیمابین از ماه آوریل تا کنون نه تنها به آتش‌ بس دائمی یا عقب‌ نشینی ارتش رژیم اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان منجر نشده است، بلکه این رژیم همچنان به نقض آتش بس و ادامه حملات خود به خاک لبنان ادامه می دهد.