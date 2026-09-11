حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره منطقه‌ای توانمندسازی و مهارت‌افزایی ویژه روسای شعب جمعیت هلال‌احمر کشور، با حضور مدیران کشوری و روسای شعب شش استان، به میزبانی خراسان شمالی آغاز شد.

وی در ادامه افزود: آیین افتتاحیه این دوره شامگاه پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه با حضور عباس حقیری، مدیرکل هسته مرکزی گزینش؛ سعید متانی، معاون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی؛ امیر فراتی، مدیر هماهنگی تخلفات اداری؛ سید مصطفی مرتضوی، معاون اداره‌کل هماهنگی مجامع و امور استان‌ها و جمعی از مسئولان، معاونان و روسای شعب جمعیت هلال‌احمر برگزار شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: این دوره تا یک‌شنبه به میزبانی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی و با حضور روسای شعب استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران برگزار می‌شود.

رستمی بر اهمیت توانمندسازی مدیران و تبادل تجربه میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های منطقه‌ای، فرصت مناسبی برای ارتقای مهارت‌ها و انتقال تجربه‌های موفق میان روسای شعب است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی استان، از تداوم میزبانی خراسان شمالی از دوره‌های تخصصی و منطقه‌ای جمعیت هلال‌احمر خبر داد.

رستمی گفت: این دوره با هدف ارتقای توانمندی‌های مدیریتی و تخصصی روسای شعب، تبادل تجربیات، تقویت مهارت‌های مدیریتی و آشنایی با رویکردها و فرآیندهای جدید جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود.