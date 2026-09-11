حجت‌الاسلام صادق زائری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از عظیم‌ترین نعمت‌های الهی، توفیق یاد کردن خداوند و جاری شدن ذکر الهی بر زبان انسان است و باید این نعمت را به‌درستی شناخت و شکرگزار آن بود.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم، قرآن را «ذکر» معرفی می‌کند و پیامبر اکرم(ص) نیز مأمور به تذکر و یادآوری است؛ بنابراین انسان مؤمن باید در همه عرصه‌های زندگی، حضور و فاعلیت خداوند را مورد توجه قرار دهد.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در قرآن کریم یکی از ویژگی‌های «اولوالالباب» و صاحبان خرد، یاد خداوند در همه حالات است؛ چنان‌که می‌فرماید «الَّذینَ یَذکُرونَ اللَّهَ قِیامًا وَقُعُودًا وَعَلَیٰ جُنُوبِهِم». این یعنی انسان مؤمن در ایستادن، نشستن و حتی در حالت استراحت نیز خداوند را فراموش نمی‌کند.

زائری تصریح کرد: ذکر خدا تنها به گفتن یک عبارت محدود نمی‌شود، بلکه به معنای دیدن فاعلیت و نقش خداوند در اتفاقات زندگی است؛ انسان نباید موفقیت‌ها و دستاوردهای خود را صرفاً به توانایی و تلاش خودش نسبت دهد و نقش فضل و عنایت الهی را نادیده بگیرد.

وی بیان کرد: حتی هنگامی که انسان برای رسیدن به هدفی تلاش می‌کند، باید بداند که نتیجه نهایی به اراده و توفیق الهی وابسته است؛ همان‌گونه که در ماجرای حضرت سلیمان(ع) نیز پس از انتقال تخت ملکه سبأ، این موفقیت به فضل پروردگار نسبت داده شد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: در سخت‌ترین شرایط نیز مؤمن باید به خداوند توکل داشته باشد. قرآن کریم در جریان جنگ بدر، پس از سفارش مؤمنان به استقامت و ثبات قدم، آنان را به «ذکر کثیر خداوند» دعوت می‌کند؛ بنابراین در کنار استفاده از امکانات و توانایی‌های مادی، نباید از قدرت و نصرت الهی غافل شد.

زائری اضافه کرد: یکی از جلوه‌های مهم ذکر خدا، یاد اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) است و امام صادق(ع) بر پیوند میان یاد اهل‌بیت(ع) و ذکر خداوند تأکید کرده‌اند. بنابراین برگزاری چنین اجتماعاتی باید فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد خدا، پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) باشد.

وی یادآور شد: یاد امام زمان(عج) نیز از مهم‌ترین جلوه‌های این مسیر است و مؤمن باید در کنار توسل به حضرت ولی‌عصر(عج)، همواره به یاد آن حضرت باشد و از خداوند بخواهد توفیق شناخت، محبت و یاری ایشان را به ما عطا کند.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: اگر انسان فاعلیت خداوند و عنایت اهل‌بیت(ع) را در زندگی خود ببیند، نگاه او به حوادث و موفقیت‌ها نیز متفاوت خواهد شد و در برابر سختی‌ها دچار یأس و تزلزل نمی‌شود؛ چراکه به وعده و قدرت الهی اعتماد دارد.

زائری خاطرنشان کرد: اجتماعات مؤمنان فرصتی برای تقویت دو بال مهم تشیع یعنی تولی و تبری است و همان‌گونه که محبت اهل‌بیت(ع) را در دل زنده نگه می‌داریم، باید در مسیر شناخت و برائت از دشمنان اهل‌بیت(ع) نیز ثابت‌قدم باشیم.

وی بیان کرد: انسان مؤمن باید در تمام مراحل زندگی، «لا حول و لا قوة إلا بالله» را سرلوحه خود قرار دهد و بداند که توان و قدرت حقیقی از جانب خداوند است؛ چنین نگاهی موجب می‌شود انسان در برابر سختی‌ها استقامت بیشتری داشته و همواره فضل و عنایت پروردگار را در زندگی خود ببیند.