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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

۹ مصدوم و یک کشته در دو حادثه رانندگی استان سمنان

۹ مصدوم و یک کشته در دو حادثه رانندگی استان سمنان

سمنان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان از امدادرسانی به دو حادثه رانندگی در محورهای شرق و غرب استان خبر داد و گفت: این حوادث در مجموع ۹ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امدادرسانی به دو حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی شرق و غرب استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث در مجموع ۹ مصدوم و یک کشته داشته است.

وی ادامه داد: در مهم‌ترین حادثه، یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر شش محور میامی-سبزوار واژگون شد که این حادثه فوت در دم یک نفر را به همراه داشت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اجرای عملیات رهاسازی پیکر متوفی، افزود: پیکر فرد جان‌باخته پس از رهاسازی به نیروی انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد و پنج مصدوم این حادثه نیز مورد امدادرسانی قرار گرفتند.

باغبان همچنین واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۷ محور آبسرد-ایوانکی را دیگر حادثه رانندگی مهم استان برشمرد و گفت: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که امدادگران هلال احمر خدمات امدادی لازم را به آنان ارائه کردند.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضمن حفظ سلامت خود و همراهان، از وقوع حوادث تلخ جاده‌ای پیشگیری کنند.

کد مطلب 6943739

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