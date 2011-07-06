رشد 20درصدی خرید الکترونیکی/ انجام 397هزار خرید اینترنتی در سه ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کرباسیان ارزش مبادلات صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته را بیش از 220 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری با توجه به اطلاعات و آمار ثبت شده بیش از 397 هزار خرید اینترنتی ثبت شده است.

وی با اشاره به رونمایی و طراحی نرم افزار بومی خرید و فروش الکترونیکی توسط کارشناسان داخلی گفت: یکی از اولویتهای شرکت پست در سال جاری توسعه خدمات نوین بر پایه فناوری اطلاعات است که توسعه خرید اینترنتی یکی از این حوزه ها محسوب می شود.

کرباسیان با بیان اینکه با بهره گیری بیش از پیش از ظرفیت های شبکه پستی می توان شاهد رشد چشمگیری در حوزه تجارت الکترونیکی باشیم، افزود: در حال حاضر شرکت پست به واسطه انعقاد قرارداد با 21 شرکت خصوصی، بیش از سه هزار فروشگاه را تحت پوشش خود قرار داده است.

وی با اشاره به رشد درآمدهای شرکت پست تصریح کرد: براساس آمار ثبت شده، شرکت پست توانسته است با ارائه خدمات متنوع در بخشهای مختلف به متقاضیان، رشد قابل توجهی را در این حوزه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، محقق کند.

مدیرعامل شرکت پست ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، معتقدیم حجم مبادلات در این حوزه می تواند افزایش 10 برابری را داشته باشد که بیانگر توجه ویژه مردم به بهره گیری از خدمات الکترونیکی است.

وی با اشاره به برنامه های این شرکت برای افزایش کیفیت خدمات نیز گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده برای ماههای آتی، افزایش کیفیت ارائه خدمات اینترنتی به ‌ویژه افزایش سرعت ارائه این سرویس از زمان سفارش تا تحویل کالا به عنوان یکی از برنامه های اصلی شرکت پست پیگیری می شود.