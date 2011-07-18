دوری جوانان از قران دلیل ترویج بدحجابی است

علیرضا طهماسبی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی با این استدلال که معنی لغوی حجاب به معنای پرده است، می‌گویند اسلام می‌خواهد زنان را به پشت پرده‌ها بفرستد و آنها را محدود کند در حالی که حجاب به معنای پوشش است و آنچه اسلام مطرح می‌کند حدود پوشش است.

وی ادامه داد: معنای اصطلاحی حجاب پوشش از نامحرم است و دلیل این پوشش ارزش‌هایی است که خداوند برای زن قرار داده است، توجه به آیات قرآن نشان‌ دهنده ارزشی است که خداوند برای زن قائل شده و در حقیقت زن ناموس خداست.

این مدرس دانشگاه با بیان این که باید پایه‌های انسانیت برای جوانان تبیین شود،گفت: دلیل اینکه جوانان ما نسبت به مسئله حجاب بی‌توجه شده‌اند این است که از قرآن دور شده‌اند. قرآن فقط کتابی برای قرائت در کنار قبور نیست. باید به جوانان فهماند که همچنان که وقتی وسیله‌ای را می‌خرند برای استفاده درست از آن حتما بروشور آن را مطالعه می‌کنند جسم نیز وسیله‌ای برای قالب دادن به جان است و بروشور استفاده درست از وجود انسان، قرآن است.

وی ادامه داد: متاسفانه مسائل مربوط به حجاب مردان بسیار کم در جامعه عنوان و آموزش داده می‌شود و حتی جلساتی برای مطرح کردن و آموزش حجاب برای مردان برگزار نمی‌شود.

