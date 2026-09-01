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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

انصاری: تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان گامی مؤثر در بازچرخانی آب است

انصاری: تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان گامی مؤثر در بازچرخانی آب است

شیروان- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، این طرح گامی ارزشمند در مسیر استفاده مجدد از پساب و کاهش فشار بر منابع آبی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه شینا انصاری در آخرین برنامه سفر خود به خراسان شمالی با افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی شیروان، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت صیانت از منابع سطحی و زیرزمینی، این طرح گامی ارزشمند در مسیر استفاده مجدد از پساب و کاهش فشار بر منابع آبی استان به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: بازچرخانی آب صنایع موجب تغذیه آبخوان‌ها و حفظ منابع سطحی و زیرزمینی می‌شود و امیدواریم این اقدام در صنایع بزرگ استان نیز اجرا شود تا منابع زیستی در استان بهتر حفظ و نگهداری شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان به توسعه و تقویت ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا و تابلوهای نمایشگر وضعیت شاخص آلودگی هوا در سطح شهر شیروان اشاره کرد و گفت: در این زمینه ضرورت دارد منابع مالی تأمین و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مجموعه‌های مرتبط تقویت شود.

کد مطلب 6934578

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