به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه شینا انصاری در آخرین برنامه سفر خود به خراسان شمالی با افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی شیروان، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت صیانت از منابع سطحی و زیرزمینی، این طرح گامی ارزشمند در مسیر استفاده مجدد از پساب و کاهش فشار بر منابع آبی استان به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: بازچرخانی آب صنایع موجب تغذیه آبخوان‌ها و حفظ منابع سطحی و زیرزمینی می‌شود و امیدواریم این اقدام در صنایع بزرگ استان نیز اجرا شود تا منابع زیستی در استان بهتر حفظ و نگهداری شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان به توسعه و تقویت ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا و تابلوهای نمایشگر وضعیت شاخص آلودگی هوا در سطح شهر شیروان اشاره کرد و گفت: در این زمینه ضرورت دارد منابع مالی تأمین و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مجموعه‌های مرتبط تقویت شود.