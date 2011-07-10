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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۹:۳۱

امیری:

لزوم ترویج مدلهای ایرانی اسلامی در مدارس و دانشگاه ها

لزوم ترویج مدلهای ایرانی اسلامی در مدارس و دانشگاه ها

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان هرمزگان گفت: علاوه بر کار فرهنگی، ترویج امتیازات حجاب و مدلهای لباس ایرانی، اسلامی در مدارس، دانشگاه ها و محیط های فرهنگ عمومی ضروری است.

هدایت الله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه مدلها و پوششهای ایرانی - اسلامی گفت: با تبلیغات نامناسب غرب و دستهای پنهان گروه های معاند نظام متاسفانه جایگاه پوششهای اصیل و مناسب ایرانی - اسلامی در کشور بسیار کمرنگ شده است.

وی افزود: برای جلوگیری از پوششهای نامناسب در محیط های فرهنگ عمومی طراحی پوشش مناسب ایرانی - اسلامی با توجه به شاخصهای دینی و ایرانی با ترویج امتیازات حجاب یک کار فرهنگی موثر را می طلبد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان هرمزگان تصریح کرد: آنچه در اسلام به عنوان پوشش مطرح می شود با عنوانی به نام حجاب تعریف می شود که در واقع حریم خصوصی افراد را حفظ و رعایت آن واجب شده البته از آنجایی که تعالیم اسلامی مطابق با غریزه انسانی است حجاب نیز از این قاعده مستثنی نیست.

امیری گفت: آنچه از قدیم به ویژه نزد فقها رواج داشته، واژه "ستر" و "ساتر" به معنای پوشش و وسیله پوشش زن در مقابل نامحرمان بوده از این رو وظیفه پوشش اسلامی بانوان به معنای حبس و زندانی کردن و قرار دادن آنان پشت پرده و در نتیجه عدم مشارکت این گروه عظیم در فعالیتهای اجتماعی نیست.

رواج بدحجابی و مدگرایی در بین زنان و دختران جامعه ترفند جدید دشمنان

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از روشهایی که دشمن برای بی هویت کردن جوانان ما استفاده کرده رواج بدحجابی و مدگرایی در بین زنان و دختران جامعه است که متاسفانه از راه های مختلفی ترویج و تبلیغ می شود.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان هرمزگان اظهار داشت: بی شک علاوه بر کار فرهنگی و پررنگ نشان دادن و تبلیغ مدلهای لباس ایرانی اسلامی مناسب با روحیه جوانان برای مبارزه با رواج این پدیده شوم، مبارزه انتظامی با تولید کنندگان و عرضه کنندگان آن نیز می تواند از گسترش آن جلوگیری کند.

امیری عنوان کرد: ترویج امتیازات حجاب در مدارس، دانشگاه و محیط های فرهنگ عمومی به صورت ملموس و بر اساس متد بومی و منطقه ای و حمایت از تولید کنندگان پوشاک ایرانی اسلامی، می تواند به عنوان راهکارهای موثر در فرهنگ حجاب مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1355517

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