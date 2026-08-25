به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست تخصصی کانون «وصف خیال» با موضوع «بررسی اسطوره در نقاشی پشتشیشه ایران» پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق برگزار میشود.
این نشست با حضور اعضای کانون وصف خیال، جمعی از هنرمندان و پژوهشگران و اعضای انجمن نقاشان پشتشیشه ایران برگزار خواهد شد و به بررسی جایگاه اسطوره، نمادهای اساطیری و بازتاب مفاهیم اسطورهای در هنر نقاشی پشتشیشه ایران اختصاص دارد.
در این نشست، مجموعه پژوهشها و مقالاتی که برای تدوین کتاب «اسطوره در نقاشی پشتشیشه ایران» تهیه شده است نیز مورد بررسی و گفتگو قرار میگیرد. این پژوهشها از جنبههای تاریخی، هنری، فرهنگی و نشانهشناسی به موضوع اسطوره در نقاشی پشتشیشه پرداختهاند و موضوعاتی همچون نقش اسطوره در آثار دوره قاجار، نمادهای اسطورهای، جایگاه سیمرغ و دیو در نقاشی پشتشیشه، نبرد فریدون و ضحاک، ارتباط اسطوره و دین و دلایل گرایش هنرمندان به اسطوره را بررسی میکنند.
همچنین، در این مجموعه، آثاری از منظر نشانهشناسی، خیالینگاری و شمایلسازی و ویژگیهای اجرایی نقاشی پشتشیشه مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهشها توسط جمعی از هنرمندان و پژوهشگران از جمله مونا فتوحی، شمیم لیاقتی، ویدا حقشناس، امیر نقاش، بهزاد نقاش، سعید رضاخان، فاطمه صداقت، زهرا سلمانینژاد مهرآبادی، زهرا مرادخانی، یاسمن باستانی، نوشین طاهرانپور، پروین رنجبری و نغمه علیبیکزاده ارائه و بررسی خواهد شد.
این نشست با دبیری شمیم لیاقتی، دبیر کانون وصف خیال، فرصتی برای گفتگو درباره پیوند میان هنر، اسطوره و فرهنگ ایرانی و همچنین بررسی ظرفیتهای پژوهشی و هنری نقاشی پشتشیشه ایران است.
سومین نشست تخصصی کانون وصف خیال پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۶ در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق برگزار میشود.
نظر شما