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۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

در گفتگو با مهر:

13 آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در گلستان دایر می شود

13 آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در گلستان دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان از راه اندازی 13 آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت برای اولین بار در این استان خبر داد.

سرهنگ علیرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ارتقاء سطح آموزش و کیفی سازی آموزشهای نظری و مهارتی متقاضیان اخذ گواهینامه موتورسیکلت ، اصلاح رفتار ترافیکی و ایجاد امنیت عبور و مرور این آموزشگاهها راه اندازی می شود.

وی افزود: از این تعداد دو آموزشگاه در گرگان،  دو آموزشگاه در "گنبد" و مابقی در شهرستانهای "آزادشهر"، "کلاله"، "بندرترکمن"، "مینودشت"، "آق قلا"، "کردکوی"، "علی آباد"، "رامیان" و "بندرگز" افتتاح می شود.

این مقام انتظامی همچنین گفت: علاقمندان به تأسیس این آموزشگاهها از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند به ادارات راهنمایی و رانندگی شهر خود مراجعه کنند.

سرهنگ حسنی عنوان کرد: داشتن حداقل 20 سال سن، عدم داشتن سوء پیشینه و اعتیاد داشتن، داشتن کارت پایان خدمت و حداقل مدرک پنجم ابتدایی از شرایط عمومی متقاضیان تأسیس آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت است.

طبق آمار بیش از 40 درصد فوتی های تصادفات گلستان را راکبان موتورسیکلت تشکیل می دهند.
کد مطلب 1356644

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