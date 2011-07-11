13 آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در گلستان دایر می شود

سرهنگ علیرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ارتقاء سطح آموزش و کیفی سازی آموزشهای نظری و مهارتی متقاضیان اخذ گواهینامه موتورسیکلت ، اصلاح رفتار ترافیکی و ایجاد امنیت عبور و مرور این آموزشگاهها راه اندازی می شود.

وی افزود: از این تعداد دو آموزشگاه در گرگان، دو آموزشگاه در "گنبد" و مابقی در شهرستانهای "آزادشهر"، "کلاله"، "بندرترکمن"، "مینودشت"، "آق قلا"، "کردکوی"، "علی آباد"، "رامیان" و "بندرگز" افتتاح می شود.

این مقام انتظامی همچنین گفت: علاقمندان به تأسیس این آموزشگاهها از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند به ادارات راهنمایی و رانندگی شهر خود مراجعه کنند.

سرهنگ حسنی عنوان کرد: داشتن حداقل 20 سال سن، عدم داشتن سوء پیشینه و اعتیاد داشتن، داشتن کارت پایان خدمت و حداقل مدرک پنجم ابتدایی از شرایط عمومی متقاضیان تأسیس آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت است.

طبق آمار بیش از 40 درصد فوتی های تصادفات گلستان را راکبان موتورسیکلت تشکیل می دهند.