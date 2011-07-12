به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه ریزی های انجام شده، حذف چهار صفر از واحد پول ملی پس از تصویب جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی به صورت لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد.
این در حالی است که هیئت دولت در جلسه عصر روز یکشنبه خود با طرح پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول ملی موافقت کرده اند. در عین حال، مسئولان بانک مرکزی اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی و جایگزین کردن یک واحد پولی جدید را نیازمند حداقل 3 سال زمان می دانند.
سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در این زمینه گفت: دولت تصمیم گرفته است پس از بحث و بررسی ابعاد اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر از آن، جزئیات نحوه اصلاح واحد پول ملی را در کمیسون اقتصادی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی بررسی کند.
دلایلی مانند ایرانی نبودن واژه ریال، انتخاب آن توسط رضاخان در سال 1307، تحقق انقلاب اسلامی، سند چشم انداز بیست ساله نظام و لزوم رسیدن به قله های رفیع اقتصادی، نام گذاری دهه چهارم انقلاب به دهه پیشرفت و عدالت و حذف صفر از پول همگی دلایلی بودند که شورای فرهنگ عمومی را بر آن داشت که به تغییر واحد پول از ریال به دیگر واحد پولی، اهتمام ورزد.
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