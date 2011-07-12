به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه ریزی های انجام شده، حذف چهار صفر از واحد پول ملی پس از تصویب جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی به صورت لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد.

این در حالی است که هیئت دولت در جلسه عصر روز یکشنبه خود با طرح پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول ملی موافقت کرده اند. در عین حال، مسئولان بانک مرکزی اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی و جایگزین کردن یک واحد پولی جدید را نیازمند حداقل 3 سال زمان می دانند.

سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در این زمینه گفت: دولت تصمیم گرفته است پس از بحث و بررسی ابعاد اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر از آن، جزئیات نحوه اصلاح واحد پول ملی را در کمیسون اقتصادی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی بررسی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به همین علت مقرر شد بانک مرکزی پیشنهادهای کارشناسی خود را در این باره تهیه و ارائه کند، افزود: در این باره از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان نیز استفاده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه جمع بندی نظرها به صورت لایحه در دولت نهایی و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، اصلاح واحد پول ملی را برنامه ای زمان بر توصیف و اضافه کرد: مراحل عملیاتی اصلاح واحد پول ملی، پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تائید آن در شورای نگهبان اغاز می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: اصلاح واحد پول ملی پس از اطلاع رسانی کامل و در دوره بلند مدت اجرایی خواهد شد.

به گزارش مهر، با چراغ سبز هیئت دولت برای حذف 4 صفر پول ملی، یک ریال برابر یک دلار می‌شود، البته با طرح این موضوع در شرایط فعلی، مردم تصور می‌کنند پولی که در جیب آنها است، فردا چه می‌شود؛ بنابراین مضطرب می‌شوندوسعی می‌کنند دارایی خود را به نحوی از اسکناس به سمت سایر کالاها پرکنند.