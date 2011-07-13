حضور ولایت فقیه در راس جامعه بازتاب حکمت عملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که بعد از ظهر چهارشنبه در جمع دانشجویان طرح ولایت در تالار امام رضا(ع) دانشگاه فردوسی مشهد، سخن می گفت، اظهار کرد: وقتی شناخت حاصل می شود و انسان به معرفت می رسد، یک پرسشی مطرح می شود و در پی آن معارفی تازه شکل می گیرد، این یعنی حکمت عملی و رفتارهای عملی که مهمترین سئوال آن نحوه اداره جامعه است.

وی تصریح کرد: این سئوال در فرد مطرح و سپس به جامعه می رسد، که در این عرصه اصل ولایت فقیه مطرح می شود که باید در راس جامعه قرار گیرد.

وی حرکات انسان را برخاسته از درک عقلانی دانست و تأکید کرد: در بسیاری از مواقع تعقل چاره ساز حل اختلافات بین برداشت ها نیست، به همین دلیل باید اصول را پذیرفت.

آیت الله مصباح یزدی استفاده از عقل، وحی و سخن انبیاء و بهره گیری از کلام عالمان دینی را از جمله راه های رسیدن به معرفت دانست.

وی با بیان اینکه جوانان باید با تمام ابعاد عقلانیت آشنا شوند، افزود: این روند با معرفت آغاز و با ولایت پایان می گیرد، وقتی جوان به معرفت واقعی می رسد، قطعا ولایت پذیر خواهد شد.

در این نشست محمد عزیزی، معاون طرح ولایت بسیج دانشجویی کشور هم با اشاره به حضور سه هزار دانشجو در نشست مشهد، هدف این گردهمایی را ارتقاء تفکر و اندیشه ناب اسلامی ذکرکرد که مقصد آن دفاع از مقدسات جمهوری اسلامی در دانشگاه ها است.