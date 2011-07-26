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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

محمدی خبر داد:

مسجد سید الشهدای تبریز در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

مسجد سید الشهدای تبریز در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای ثبت آثار تاریخی آذربایجان شرقی از ثبت مسجد سید الشهدا (چوپور عابدین) تبریز در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: قدمت مسجد چوپور عابدین یا سید الشهدا به دوره قاجار می رسد.

وی با اشاره به وجه تسمیه این اثر گفت: در زمان قدیم در این محله شخصی به نام چوپور عابدین زندگی می کرده که بانی ساخت این مسجد شده و اهالی نیز به دلیل احترام خاصی که برای این شخص قائل بودند نام این مسجد را چوپور عابدین گذاشتند.

محمدی یادآور شد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  نام آن به مسجد سید الشهدا تغییر یافت.

وی با اشاره به ویژگی های خاص این مسجد گفت: این مسجد دارای تزئینات بسیار زیبا است که سالها پیش با رنگ پوشیده شده بوده و در بازسازی جدید رنگ زدایی و تمام این تزئینات خودنمایی می کند و آیات کمره دور گنبد با رنگ فیروزه ای و سرمه ای و همچنین تزئین خاص مرکز گنبد و روزنه دور گنبد زیبایی خاصی به بنا می دهد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه، این مسجد جزو مجموعه ای بوده شامل حمام و میدان که اکنون حمام تغییر کاربری داده است، تصریح کرد: از بین رفتن حوضخانه و تبدیل به آبدارخانه کنونی مسجد از جمله مهمترین دخل و تصرف انجام شده و مشهود در اثر است.

محمدی، با تاکید بر اهمیت حفظ اینگونه بناهای تاریخی، گفت: بناهای تاریخی هر کشوری، بخشی از شناسنامه فرهنگی آ ن کشور و نشانه فکر و رفتارها و اعتقادات مردم آن سرزمین هستند و ما به عنوان متولی بخش تاریخ، موظف هستیم این میراث های گرانبها را حفظ کرده و به سلامت به نسلهای بعدی منتقل کنیم.

وی تصریح کرد: طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محکوم می شود.

لازم به ذکر است، مسجد سید الشهدا (چوپور عابدین) یکی از 16 اثر از میراث فرهنگی و معنوی آذربایجان شرقی است که در خرداد ماه سال جاری در سومین همایش شورای عالی سیاست گذاری در استان چهار محال و بختیاری در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

کد مطلب 1368142

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