مسجد سید الشهدای تبریز در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: قدمت مسجد چوپور عابدین یا سید الشهدا به دوره قاجار می رسد.

وی با اشاره به وجه تسمیه این اثر گفت: در زمان قدیم در این محله شخصی به نام چوپور عابدین زندگی می کرده که بانی ساخت این مسجد شده و اهالی نیز به دلیل احترام خاصی که برای این شخص قائل بودند نام این مسجد را چوپور عابدین گذاشتند.

محمدی یادآور شد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نام آن به مسجد سید الشهدا تغییر یافت.

وی با اشاره به ویژگی های خاص این مسجد گفت: این مسجد دارای تزئینات بسیار زیبا است که سالها پیش با رنگ پوشیده شده بوده و در بازسازی جدید رنگ زدایی و تمام این تزئینات خودنمایی می کند و آیات کمره دور گنبد با رنگ فیروزه ای و سرمه ای و همچنین تزئین خاص مرکز گنبد و روزنه دور گنبد زیبایی خاصی به بنا می دهد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه، این مسجد جزو مجموعه ای بوده شامل حمام و میدان که اکنون حمام تغییر کاربری داده است، تصریح کرد: از بین رفتن حوضخانه و تبدیل به آبدارخانه کنونی مسجد از جمله مهمترین دخل و تصرف انجام شده و مشهود در اثر است.

محمدی، با تاکید بر اهمیت حفظ اینگونه بناهای تاریخی، گفت: بناهای تاریخی هر کشوری، بخشی از شناسنامه فرهنگی آ ن کشور و نشانه فکر و رفتارها و اعتقادات مردم آن سرزمین هستند و ما به عنوان متولی بخش تاریخ، موظف هستیم این میراث های گرانبها را حفظ کرده و به سلامت به نسلهای بعدی منتقل کنیم.

وی تصریح کرد: طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محکوم می شود.

لازم به ذکر است، مسجد سید الشهدا (چوپور عابدین) یکی از 16 اثر از میراث فرهنگی و معنوی آذربایجان شرقی است که در خرداد ماه سال جاری در سومین همایش شورای عالی سیاست گذاری در استان چهار محال و بختیاری در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.