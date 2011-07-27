انتشار چهارمین استاندارد ملی ایران در زمینه فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، این استاندارد با عنوان "ارزیابی اثر نانو ذرات بر تشکیل کلونی های گرانولوسیت، اکروفاژ موش، روش آزمون" منتشر شد.

این استاندارد از سوی کمیته استاندارد سازی فناوری نانو ایران با هدف ارائه روش آزمون برای ارزیابی کمی اثر مواد حاوی نانوذرات درمحلول های فیزیولوژیک بر تشکیل کلونی های گرانولوسیت - ماکروفاژ تدوین شده است.‌



این روش آزمون، بخشی از فرآیند توصیف و تعیین خصوصیات پیش بالینی نانو ذرات در محیط خارج از بدن به منظور تجویز سیستمیک در مصارف پزشکی است.



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